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Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу премію блогерів

9 квітня 2022, 11:22

Блогер-мільйонник також допомагає зі збором коштів для тварин і дітей, які постраждали через війну.

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Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу премію блогерів / instagram.com/loveyoustepan/

Популярний в мережі кіт Степан з Харкова, який був змушений переїхати зі своєю господинею до Франції через напад Росії на Україну, був номінований на престижну міжнародну премію блогерів і лідерів думок World Influencers and Bloggers Awards 2022.

На офіційній Instagram-сторінці премії повідомили, що захід пройде 18 травня в Каннах, Франція. Гроші від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Україні.

"Ми дуже розраховуємо на церемонію нагородження World Influencers and Bloggers Awards за участю понад 100 інфлюенсерів. Їхні пости 18 травня допоможуть зібрати значну суму для дітей, які постраждали від війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

instagram.com/loveyoustepan/

Степан прославився в Інтернеті завдяки кумедним фотографіям, на яких він з незворушним виглядом сидить за столом.

читайте такожХарківський кіт Степан створить рекламу Для відомого італійського брендуРаніше харків'янка Ганна, яка веде блог-мільйонник від імені свого кота Степана, вийшла на зв'язок, через два тижні після того, як зникла з мережі.

Дівчина розповіла, що зараз вони в безпеці - волонтери допомогли вибратися їм з Харкова і перетнути кордон. З Польщі Степана і господиню переправили в безпечне місце у Франції.

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