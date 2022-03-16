Кіт-блогер Степан з Харкова вцілів після бомбардування: "У наш дім прийшла війна"

Кіт Степан з Харкова був врятований з господинею від бомбардування російських окупантів / instagram.com/loveyoustepan

Харків'янка Анна, яка веде блог-мільйонник від імені свого кота Степана, вийшла на зв'язок, через два тижні після того, як зникла з мережі.

Степан прославився в Інтернеті завдяки кумедним фотографіям, на яких він з незворушним виглядом сидить за столом, як людина. Час від часу на столі з'являються різні напої і частування. Пухнастий блогер навіть припав до душі Брітні Спірс, а бренди зі світовим ім'ям замовляли у нього рекламу.

Але потім в будинок Степана і його господині прийшла війна. "24 лютого рано вранці ми були вдома і спокійно спали. О 5 ранку пролунав якийсь вибух і я крізь сон навіть не зрозуміла, що це було. Через якийсь час, приблизно через пів години, пролунали наступні вибухи, затремтіли вікна, я схопилася і зрозуміла, що відбувається щось жахливе! Наступ і обстріл Харкова (особливо р-н Північна Салтівка, де ми живемо). Ми усвідомили, що в наш будинок прийшла війна. У перший день війни були найжорстокіші руйнування. У сусідні будинки щодня потрапляли снаряди, будинки горіли на наших очах. Наш будинок якимось дивом залишався в порядку рівно тиждень, на восьмий день постраждав і наш будинок, в балкон сусідів прилетів снаряд, пожежі не було, Слава Богу. У двох-трьох десятках квартир висипалися всі шибки. Так само два снаряди впало у нас у дворі перед будинком. Дві ночі ми сиділи в підвалі. Тиждень сиділи без світла", - написала Анна.

На зв'язок з шанувальниками їй і Степану не вдавалося вийти з 3 березня. Два тижні мовчання не на жарт занепокоїли фанатів хвостатого блогера.

16-го березня Ганна розповіла, що зараз вони в безпеці - волонтери допомогли вибратися їм з Харкова і перетнути кордон. З Польщі Степана і господиню переправили в безпечне місце у Франції.

"Харківські волонтери допомогли і вивезли нас на залізничний вокзал. Ми сіли в поїзд Харків-Львів (через 20 годин ми дісталися до Львова). Потім пішли до кордону з Польщею. На кордоні ми стояли в пішій черзі, людей було дуже багато (4-5 тис.). Ми пройшли кордон через 9 годин. Потрапивши до Польщі, до нас надійшла пропозиція про допомогу від Всесвітньої Асоціації Інфлюенсерів з Монако, які допомогли нам дістатися до Франції, щоб тут почекати на той самий день, коли ми зможемо повернутися додому. З нами зараз все гаразд. Ми дуже переживаємо за наших рідних в Україні і постараємося допомагати нашій країні звідси всім, що в наших силах",- розповіла власниця Степана.

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Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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