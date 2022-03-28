Знаменитий кіт Степан з Харкова зібрав гроші для допомоги тваринам в Україні

Кіт Степан вимушено переїхав разом зі своєю господинею з Франції.
Популярний в Мережі кіт Степан з Харкова, який був змушений переїхати зі своєю господинею до Франції через напад Росії на Україну, з-за кордону допомагає українським притулкам для тварин і зоопаркам. Зокрема, він зібрав понад 10 тисяч доларів, щоб їм допомогти.
У Instagram-акаунті кота відзначається, що вдалося зібрати 10 035 доларів на допомогу тваринам. Гроші будуть передані волонтерам і Миколаївському зоопарку.
"Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність і підтримку! Ми зібрали $ 10 035, і ці кошти будуть перераховані @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївському зоопарку. Ваш внесок безцінний - завдяки Вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд і лікування для кожної тварини в Україні", - зазначено в пості.
Чим прославився кіт Степан з Харкова
Кіт Степан став відомим завдяки аккаунту в TikTok. На одному з розміщених відео він з сумом дивиться на алкогольні напої, тоді як на тлі грають старі хіти.
Фотографією з твариною поділилася навіть американська співачка Брітні Спірс.
Після початку війни Росії проти України кіт Степан разом зі своєю господинею були змушені залишити Харків, який обстрілюють російські окупаційні війська.
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