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Король Чарльз ухвалив складне рішення щодо Кейт Міддлтон - королівська сім'я ошелешена

Еліна Чигис
17 травня 2024, 18:35
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Король Чарльз вирішив стати на захист своєї невістки Кейт Міддлтон через її онкозахворювання.
Король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям, Кейт Міддлтон
Король Чарльз став на захист Кейт Міддлтон/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Король Чарльз III і дружина його старшого сина принца ВільямаКейт Міддлтон зараз борються зі страшним захворюванням - раком. Свекор прийняв рішення захищати невістку і не дозволяє іншим членам королівської сім'ї висловлюватися в її бік.

Як повідомляє Fox News, за дверима палацу Чарльз стоїть на боці Міддлтон.

відео дня

"У минулому Чарльз мовчав про це і дозволяв снайперській атаці збоку тривати. Але не більше того. Тепер король не терпить критики Кейт, і крапка", - зазначило джерело видання.

Також відомо, що хвороба невістки особисто вплинула на монарха.

"Чарльз був зворушений до сліз приголомшливим відеооголошенням Кейт про те, що вона хвора на рак", - заявляє інсайдер.

Також Чарльз захоплюється небувалою сміливістю Кейт.

"Вона не тільки дружина майбутнього короля, а й мати майбутнього монарха. Кейт також показала, що непохитно віддана королівській родині", - розповіло видання.

Хто така Кейт Міддлтон?

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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