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Дружина Короля Чарльза відмовилася від жахливої купівельної звички

Олена Кюпелі
16 травня 2024, 09:50
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Міжнародна організація схвалила рішення королеви Камілли.
Королева Камілла
Королева Камілла більше не буде додавати натуральне хутро до свого гардеробу/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Камілла йде стопами своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II: у середу Букінгемський палац підтвердив PETA UK (організація, яка веде боротьбу за права тварин - авт.), що вона не буде додавати нові предмети хутряного одягу до свого гардеробу.

"PETA піднімає тост за королеву Каміллу келихом найкращого бордо за те, що вона справжня королева, підтримуючи 95% британців, які, як свідчать опитування, також відмовляються носити хутро тварин", - заявила президент PETA Інгрід Ньюкірк.

Як написало Page Six, організація із захисту прав тварин не уточнила, чи буде королева Камілла, яка підтримувала свого чоловіка в боротьбі з раком, продовжувати носити старий одяг, але оголосила, що надалі королівська особа "не буде закуповувати хутро для свого гардероба".

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Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Дружина короля Карла III в минулому піддавалася нападкам за те, що носила хутряні вироби, наприклад, старовинний капелюх Філіпа Трейсі, який вона одягла на різдвяну церковну службу в 2010 році, тоді як королева Єлизавета того ж дня носила шапку з лисячого хутра.

Протягом усього свого правління покійний монарх часто носила хутро, носила все: від пухнастих капелюхів до пальт і накидок, оздоблених хутром тварин.

Однак королева Єлизавета поклала край цій практиці 2019 року, коли Букінгемський палац оголосив, що, хоча королівська особа й надалі носитиме церемоніальні предмети, як-от мантії з хутряним оздобленням, вона більше не додаватиме вироби з натурального хутра до свого гардероба.

Король Чарльз - останні новини за темою:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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