Передав посаду: принц Вільям і король Чарльз зробили офіційну заяву

Принц Вільям уперше за довгий час з'явився на публіці з онкохворим батьком королем Чарльзом.

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Принц Вільям отримав нові обов'язки / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/, instagram.com/theroyalfamily/

Тривалий час принц Вільям не виконував своїх королівських обов'язків, оскільки його дружині Кейт Міддлон поставили страшний діагноз - рак. Але, останнім часом, принц все частіше виходить в люди.

На сторінці принца і принцеси в соцмережах з'явилися знімки, на яких Вільям зі своїм батьком Чарльзом відвідали офіційну зустріч.

Монархи прибули до Центру армійської авіації в Міддл Воллопі в графстві Гемпшир. Там відбулася спеціальна церемонія.

На зустрічі король Чарльз офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Вільяму.

Хто такий король Чарльз ІІІ? Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Зазначимо, нещодавно принц Гаррі вперше за три місяці з'явився на батьківщині, але він навіть не планував зустрітися з батьком королем Чарльзом, який хворіє на рак. Стало відомо, що король так само не зміг звільнити графік для зустрічі з сином, який відрікся від королівських обов'язків.

А також король Чарльз розповів пацієнтам про "шок", коли дізнався про онкологічний діагноз. Монарх розговорився, коли повернувся до громадських заходів після відвідин лікарні, де підтримував пацієнтів із таким самим діагнозом.

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