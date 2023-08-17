Кіркоров втік за кордон та зробив заяву про РФ: "Повертатися не хочу"

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров і до повномасштабної війни в Україні не приховував своєї прихильності до директора країни на болотах. Проте на початку вторгнення артист довгий час намагався ухилятися від прямих відповідей на питання про свою позицію.
Коли стало зрозуміло, що всидіти на двох стільцях не вдасться, Примадонн став одним з головних пропагандистських співунів, і справно відпрацьовував всі наративи.
Втім, у жителів країни-окупанта твердість переконань Кіркорова викликала сумніви, мовляв він - пристосуванець, і підтримує людожерські пропагандистські наративи виключно з користі. І ця аудиторія знайшла своїм домислам підтвердження.
Зараз співак відпочиває на дорогому курорті в Греції разом з дітьми. На своїй сторінці в Instagram він поділився шматочком райської відпустки - показав своє оновлене тіло, вальяжно розвалившись на шезлонгу.
Філіп зазначив, що в рідне болото після такого відпочинку йому повертатися зовсім не хочеться: "Я лежу, щось там дивлюся і дивлюся, і повертатися не хочу". Однак, на його превеликий жаль, доведеться, так як у нього вже запланований концерт на кінець серпня.
У коментарі Кіркорова про його небажання приїжджати до країни-окупанта в мережі виявили політичний підтекст.
Раніше Філіп Кіркоров зі спущеними штанами показав величезний шрам на пузі - артист-путініст ніяк не може натішитися новому тілу, тому показує себе при кожному зручному випадку.
Також стало відомо, що Кіркоров зібрався одружитися. Близьке оточення артиста зазначає, що новий роман приносить йому величезне задоволення, та очікує оголошення про заручини.
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