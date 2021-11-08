Відомого музичного продюсера і композитора жорстоко побили в Києві

Микола Журавльов був побитий у власному під'їзді / instagram.com/juniko_music

Український музичний продюсер і композитор Микола Журавльов, відомий під псевдонімом Juniko, був побитий невідомими у власному під'їзді.

Артист розповів, що в результаті нападу у нього перелом черепа, перелом носа, шви на підборідді, він погано бачить одним оком. Вже пройшла операція з видалення пошкоджених кісток черепної коробки. Попереду - операція по імлантації в череп пластини.

Хірург, який приймав Журавльова, зазначив, що з такими травмами люди, як правило, впадають в кому. Артист у свідомості, і просить підписників про допомогу.

У зв'язку з цим він оголосив про збір коштів. У свою чергу Журавльов пообіцяв, що коли видряпається, написаше ще більше класної музики.

Микола Журавльов - музичний продюсер, композитор і аранжувальник, відомий по співпраці з групою KAZKA (для них він написав хіт М'ята), співачками Ольгою Бузовою, Клавою Кокою, Ханною та ін.

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Каліцтва Миколи Журавльова після нападу / Колаж - instagram.com/juniko_music

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