Відомого музичного продюсера і композитора жорстоко побили в Києві

Потерпілий втратив зір на одне око і потребує операції на черепі.
Український музичний продюсер і композитор Микола Журавльов, відомий під псевдонімом Juniko, був побитий невідомими у власному під'їзді.
Артист розповів, що в результаті нападу у нього перелом черепа, перелом носа, шви на підборідді, він погано бачить одним оком. Вже пройшла операція з видалення пошкоджених кісток черепної коробки. Попереду - операція по імлантації в череп пластини.
Хірург, який приймав Журавльова, зазначив, що з такими травмами люди, як правило, впадають в кому. Артист у свідомості, і просить підписників про допомогу.
У зв'язку з цим він оголосив про збір коштів. У свою чергу Журавльов пообіцяв, що коли видряпається, написаше ще більше класної музики.
Микола Журавльов - музичний продюсер, композитор і аранжувальник, відомий по співпраці з групою KAZKA (для них він написав хіт М'ята), співачками Ольгою Бузовою, Клавою Кокою, Ханною та ін.
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