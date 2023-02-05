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Іван Дорн вирішив вибачитися перед українцями за скандал з новою піснею: що сталося

5 лютого 2023, 14:59
Іван Дорн записав пісню з французькими музикантами, а ремікс на трек зробив росіянин. Негайно вибухнув скандал.
Дорн, прапори
Іван Дорн вирішив вибачитися перед українцями за скандал з новою піснею: / Колаж фото УНІАН

Український попспівак Іван Дорн раптово вибачився перед українцями-за те, що ремікс на його новий трек зробив діджей з країни-агресора. Артисту довелося пояснювати суть конфлікту він записав відео з вибаченнями і виклав його в Instagram.

Виявилося, що артист потрапив у новий скандал. Він записав пісню з французькими музикантами, а ремікс на трек зробив росіянин. Ситуація з новим треком ускладнювалася тим, що його прем'єра була запланована на 24 лютого ‒ рівно через роки після того дня, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами Дорна, він не знав, що над треком працюватиме Російський діджей. Крім цього, артист стверджує, що основа треку записувалася ще в кінці 2021 року.

Також Дорн згадав своє скандальне інтерв'ю. У 2017 році співак розповів російському журналісту Юрію Дудю, що вважає українців і росіян "братами". Крім цього, Дорн не зміг назвати війну саме війною, події на сході України він назвав "сваркою".

Артист вибачився за свої тодішні заяви. Він також заявив, що просить вибачення за те, що може статися в майбутньому.

"Знайте, що я з Україною, я українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався цим, де б я не виступав. Я люблю свою країну, своїх людей, навіть тих, хто мене хейтить", - підсумував Дорн.

Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, який заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

В інтерв'ю проекту "Говорячі голови" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

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