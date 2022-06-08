Творець Гри Престолів Джордж Мартін назвав Путіна головорізом, але заступився за росіян

Джордж Мартін вважає Путіна злочинцем, а росіян - хорошими людьми / facebook.com/georgerrmartinofficial

Американський письменник-фантаст Джордж Мартін, який здобув популярність завдяки циклу романів Пісня Льоду і Полум'я та його кіноадаптації Гра престолів, у своєму блозі під назвою Не блог (Not a blog) висловив своє ставлення до війни в Україні, Росії, росіян і президента Путіна.

У політиці літератор дотримується антивоєнних і демократичних поглядів, тому беззастережно визнає вторгнення РФ в Україну війною і виступає проти злочинних дій Кремля.

Однак Мартіну, схоже, складно змиритися з думкою про те, що у війні винен весь російський народ, а не лише його правляча верхівка. До росіян він ставиться вельми поблажливо, вважаючи, що вони лише стали жертвами історичного виверта, в якому з хорошими людьми постійно трапляються погані речі. Наприклад, президент-тиран на кшталт Путіна.

"Великий світ настільки потворний, що я ледве можу дивитися новини. Що я можу сказати про напад Росії на Україну, чого ще не сказали інші? Кілька років тому я був на конференції в Санкт-Петербурзі. Це було весело, місто було чудовим, а російські фанати і письменники — навіть прикордонники - були такими теплими і привітними. Путін злочинний головоріз. Хоча, схоже, це історія світу. Хороші люди з огидними лідерами. Слухаючи звіти про бої, я відчуваю себе таким злим, таким безпорадним...", - пише фантаст у своєму блозі.

Джордж Мартін вважає Путіна злочинцем, а росіян - хорошими людьми / georgerrmartin.com/notablog

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Раніше російський письменник Борис Акунін передбачив крах путінської імперії і пояснив, що Росія програла війну в перші ж дні повномасштабного вторгнення в Україну.

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