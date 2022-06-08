Зірка Особливостей національного полювання закрив ресторан російської кухні на підтримку України

Актор засуджує військову політику Кремля спрямовану проти українського народу.
Фінський актор, ведучий і ресторатор Віллі Хаапасало, відомий широкій публіці завдяки ролі у фільмі Особливості національного полювання, прийняв рішення про закриття одного зі своїх ресторанів в Гельсінкі.
Йдеться про тематичний заклад під назвою Davai Davai (Давай Давай), присвячений російській і радянській культурі з відповідним оформленням і кухнею.
Своє рішення Хаапасало в інтерв'ю для фінського видання Helsingin Sanomat пояснив наступним чином: "Тема ресторану в нинішні часи стала недоречною". Davai Davai закрився в середині травня. Там до осені пройде ребрендинг, заклад змінить ідею та назву.
На початку березня актор висловився на підтримку України в протистоянні російській агресії: "Напад Росії на Україну незаконний і жахливо неправильний, як і будь-яка війна. Горе, тривоги і біди, які людям доводиться відчувати під час війни, руйнівні. І найстрашніше це страждання дітей".
Хаапасало проводить благодійні концерти та тематичні вечори під назвою Slava Ukraine, під час яких організовує збір коштів для постраждалих від війни з РФ, та пригощає гостей стравами української кухні.
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Раніше американський письменник-фантаст Джордж Мартін висловився проти війни в Україні. При цьому він зробив суперечливе зауваження про росіян і правлячу верхівку Кремля.
Водночас російський письменник Борис Акунін передбачив крах путінської імперії і пояснив, що Росія програла війну в перші ж дні повномасштабного вторгнення в Україну.
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