Молодий співак розкритикував Тіну Кароль: 'Вона не музикант'

Drevo зізнався, що був розчарований призначенням співачки на посаду музичного продюсера Нацвідбору на Євробачення-2025.

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Drevo негативно оцінив призначення Тіни Кароль продюсером Нацвідбору / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/drevo_official

У лютому 2024 року молодий український виконавець Drevo (справжнє ім'я - Максим Дерев'янчук) взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2024 від України. Артист вийшов у фінал із піснею "Endless chain", де посів 9 місце.

У вересні 2024 року Супільне Мовлення повідомляє, що музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2025 від України замість музиканта Дмитра Шурова, який обіймав цю посаду останні кілька років, буде українська співачка Тіна Кароль.

Таке рішення організаторів обурило Дерев'янчука. У недавньому коментарі для М1 він заявив, що незадоволений таким вибором.

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"Я трошечки, знаєте, засмутився, але нічого – Тіна Кароль, так Тіна Кароль", - висловився Drevo. Свою позицію артист мотивував тим, що Тіна Кароль, на його думку, більше виконавець, ніж музикант. Шуров же - композитор, який, до того ж, уже має продюсерський досвід роботи з Євробаченням.

"Вона не музикант. Дмитро Шуров - музикант, а вона - ні. У неї ж не всі пісні в її авторстві. Якщо я не помиляюся, у Тіни Кароль sound-продюсери завжди були", - розмірковує Дерев'янчук.

Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Хто така Тіна Кароль / Главред

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