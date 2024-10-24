Молодий співак розкритикував Тіну Кароль: 'Вона не музикант'

У лютому 2024 року молодий український виконавець Drevo (справжнє ім'я - Максим Дерев'янчук) взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2024 від України. Артист вийшов у фінал із піснею "Endless chain", де посів 9 місце.
У вересні 2024 року Супільне Мовлення повідомляє, що музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2025 від України замість музиканта Дмитра Шурова, який обіймав цю посаду останні кілька років, буде українська співачка Тіна Кароль.
Таке рішення організаторів обурило Дерев'янчука. У недавньому коментарі для М1 він заявив, що незадоволений таким вибором.
"Я трошечки, знаєте, засмутився, але нічого – Тіна Кароль, так Тіна Кароль", - висловився Drevo. Свою позицію артист мотивував тим, що Тіна Кароль, на його думку, більше виконавець, ніж музикант. Шуров же - композитор, який, до того ж, уже має продюсерський досвід роботи з Євробаченням.
"Вона не музикант. Дмитро Шуров - музикант, а вона - ні. У неї ж не всі пісні в її авторстві. Якщо я не помиляюся, у Тіни Кароль sound-продюсери завжди були", - розмірковує Дерев'янчук.
Хто така Тіна Кароль?
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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