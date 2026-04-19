Євген Рибчинський приховує свою третю дружину: продюсер пояснив причину

https://glavred.net/stars/evgeniy-rybchinskiy-derzhit-v-tayne-tretyu-suprugu-prodyuser-obyasnil-prichinu-10757960.html Посилання скопійоване

Євген Рибчинський тримає в таємниці свою третю дружину / колаж: Главред, фото: facebook.com/ERibchinskiy

Коротко:

Український композитор, поет і продюсер Євген Рибчинський перебуває у третьому шлюбі, проте вважає за краще не розкривати подробиці свого приватного життя. Особа його обраниці, її зовнішність і рід діяльності залишаються невідомими для громадськості.

За словами самого Рибчинського, рішення про повну приватність належить не тільки йому, але й його дружині. Він підкреслив, що в попередніх стосунках був максимально відкритим, однак цей досвід виявився для нього непростим.

відео дня

В інтерв'ю проекту "Ближче до зірок" він зазначив, що більше не хоче виносити особисте на загальний огляд. Продюсер зізнався, що не відчуває ні внутрішньої, ні зовнішньої потреби ділитися інтимними моментами і навмисно оберігає свою кохану від зайвої уваги.

Про нові стосунки Рибчинський вперше заговорив наприкінці минулого року. Крім того, 2025 рік приніс зміни і в його родині: старший син Микита став батьком удруге. Таким чином, композитор знову став дідусем — у нього народилася онучка Софія.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Євген Рибчинський Євген Рибчинський — український поет, композитор, продюсер, політик і медіа-менеджер. Син знаменитого українського поета-пісняра Юрія Рибчинського. Автор текстів популярних пісень і композитор. У 1990-х і 2000-х роках активно займався музичним продюсуванням, створивши проект "Радіо Ностальжі" та працюючи зі зірками української естради. Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання (2014–2019). Був заступником голови Комітету у справах ветеранів та людей з інвалідністю. Батько чотирьох синів (один від першого шлюбу, троє від другого з дружиною Юлією). У листопаді 2025 року стало відомо, що Євген став дідусем. Станом на квітень 2026 року Євген Рибчинський одружений втретє. Він приховує особу та зовнішність дружини, пояснюючи це її особистим небажанням публічності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред