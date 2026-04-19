Євген Рибчинський приховує свою третю дружину: продюсер пояснив причину

Віталій Кірсанов
19 квітня 2026, 20:16
За словами самого Рибчинського, рішення про повну конфіденційність належить не тільки йому, а й його дружині.
Євген Рибчинський тримає в таємниці свою третю дружину
Євген Рибчинський тримає в таємниці свою третю дружину / колаж: Главред, фото: facebook.com/ERibchinskiy

Коротко:

  • Про нові стосунки Рибчинський вперше заговорив наприкінці минулого року
  • Особа обраниці Рибчинського невідома публіці

Український композитор, поет і продюсер Євген Рибчинський перебуває у третьому шлюбі, проте вважає за краще не розкривати подробиці свого приватного життя. Особа його обраниці, її зовнішність і рід діяльності залишаються невідомими для громадськості.

За словами самого Рибчинського, рішення про повну приватність належить не тільки йому, але й його дружині. Він підкреслив, що в попередніх стосунках був максимально відкритим, однак цей досвід виявився для нього непростим.

В інтерв'ю проекту "Ближче до зірок" він зазначив, що більше не хоче виносити особисте на загальний огляд. Продюсер зізнався, що не відчуває ні внутрішньої, ні зовнішньої потреби ділитися інтимними моментами і навмисно оберігає свою кохану від зайвої уваги.

Про нові стосунки Рибчинський вперше заговорив наприкінці минулого року. Крім того, 2025 рік приніс зміни і в його родині: старший син Микита став батьком удруге. Таким чином, композитор знову став дідусем — у нього народилася онучка Софія.

Раніше Главред повідомляв, що олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше прокоментувала особисту трагедію у своїх соцмережах. Спортсменка, яка нещодавно втратила маму, опублікувала архівний знімок і присвятила найближчій людині зворушливі слова прощання.

Також зірка "Ліги сміху" Влад Шевченко поділився історією дивовижного порятунку своєї родини від теракту в Києві. Його дружина та маленька донька планували зайти в супермаркет саме в той момент, коли туди увірвався озброєний злочинець. Трагедії вдалося уникнути завдяки випадковості.

Про особу: Євген Рибчинський

Євген Рибчинський — український поет, композитор, продюсер, політик і медіа-менеджер. Син знаменитого українського поета-пісняра Юрія Рибчинського.

Автор текстів популярних пісень і композитор. У 1990-х і 2000-х роках активно займався музичним продюсуванням, створивши проект "Радіо Ностальжі" та працюючи зі зірками української естради.

Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання (2014–2019). Був заступником голови Комітету у справах ветеранів та людей з інвалідністю.

Батько чотирьох синів (один від першого шлюбу, троє від другого з дружиною Юлією). У листопаді 2025 року стало відомо, що Євген став дідусем.

Станом на квітень 2026 року Євген Рибчинський одружений втретє. Він приховує особу та зовнішність дружини, пояснюючи це її особистим небажанням публічності.

Кривава бійня в Києві: з'явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

Зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга назвав ймовірне місце та розкрив подробиці

Передвісник швидкої смерті: вчені вразили – що бачать люди на смертному одрі

Гороскоп Таро на травень 2026: Ракам — успіх, Левам — переїзд, Дівам — відпочинок

Гороскоп на завтра, 20 квітня: Тельцям - зміни, Левам - труднощі

"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

Ситуація погіршилася у двох прифронтових містах: тривожна заява ЗСУ

Останні новини

20:16

Євген Рибчинський приховує свою третю дружину: продюсер пояснив причину

20:12

Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

19:45

Три дні або менше: чому експерти радять частіше змінювати рушники

19:11

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

19:11

Ризик подорожчання товарів на 30%: Гальчинський - про наслідки дефіциту авіапалива у ЄСПогляд

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
19:02

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецієюВідео

18:56

"Займайте 5-6 місце": у Поліссі жорстко відповіли на скарги клубів про логістику

18:38

Виснаження ґрунту та спільні шкідники: основні вороги кабачків на ділянці

18:05

Зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга назвав ймовірне місце та розкрив подробиці

Реклама
17:42

4 знаки зодіаку, які розквітають на пенсії: живуть краще за всіх

17:42

"Дуже ганебний випадок": голова патрульної поліції України подав у відставку

17:26

Постріли на вулицях Чернігова: поліція затримала чоловіка, що відомоФото

17:20

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня: Ракам — сюрприз, Рибам — враження

17:14

"Режим свекрухи увімкнувся": Аліна Гросу показала сина та чоловіка, якого приховує

17:13

На фронті загинув відомий режисер: його вважали зниклим безвісти

16:52

Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

16:38

Жах Чорнобиля: через 40 років після катастрофи страждають тварини

16:30

ЗСУ продовжують змагання з окупантами за трьома ключовими напрямками – Сирський

16:15

Замість шампуню - чорний хліб: дивні методи догляду за волоссям із СРСР

16:14

На Дніпро суне дощовий циклон із різким похолоданням - прогноз на тиждень

Реклама
16:12

6 речей видають неохайну людину: як виправити помилки і виглядати стильноВідео

15:55

Росія готує другий фронт проти України: несподіваний прогноз щодо нового удару

15:31

Чотирьом знакам зодіаку посміхнеться удача - Всесвіт підготував для них подарунок

15:11

Ставка на прорив: на одному з напрямків ворог посилив тиск, що кажуть у ЗСУ

15:09

Швидка "смерть" акумулятора: основні помилки, які нищать батарею смартфона

15:07

Відставки, перевірки та зброя для цивільних: що зміниться після стрілянини у Києві

15:05

Циклон із Румунії несе шторм на Львівщину: коли очікується сильна негода

15:01

"Боролися до останнього подиху": Подкопаєва вперше вийшла на звʼязок після втрати

14:47

Наречену облили чорною фарбою: що ховається за весільним скандалом

14:08

Можна накликати злидні та сварки: коли категорично не можна ходити в гості

14:05

Українські СБС в унікальний спосіб знищили "Шахед" посеред моря

14:00

Всього два підживлення і смородина як відбірна: садівник розкрив рецептВідео

13:52

Собака побачила господаря на екрані: реакція тварини вразила всіхВідео

13:25

"Почули крики й забігли": сімʼя зірки "Ліги сміху" дивом врятувалась від теракту в Києві

13:11

Як сказати українською "начал за здравие, закончил за упокой" - правильний варіантВідео

13:02

"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

12:45

Злодії викрали єгипетський артефакт, не знаючи про прокляття: чим це закінчилося

12:19

Китайський гороскоп на завтра, 20 квітня: Коням — одержимість, Півням — успіх

11:54

Кінець залежності: Україна запускає план "Б" без підтримки США - The Atlantic

11:47

Скільки коштуватиме долар і євро в Україні до 26 квітня - прогноз банкіра

Реклама
11:22

Прилетіли "Нептуни": Сили оборони атакували важливий завод у РФФото

11:14

Щаслива жінка була налякана після ДНК-тесту: розкол у родиніВідео

11:14

Раніше важила 135 кг: схудла солістка гурту KAZKA показала розкішну фігуру

10:58

Зеленський назвав суму, яку РФ викачує з нафти на нові удари по Україні

10:04

"Це боляче": Катя Кузнєцова зробила зізнання про розрив з чоловіком-росіянином

09:58

Дрони полетіли з 8 напрямків: Повітряні сили розкрили деталі атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 квітня: Тельцям - зміни, Левам - труднощі

08:53

Чернігів масовано атакували БПЛА - загинув 16-річний юнак, є пораненіФото

08:10

Блокада Ірану, яка не відбулася: Ейдман розповів, чого насправді хотів ТрампПогляд

07:56

Ракети вдарили по Таганрогу: спалахнула пожежа, в небі - стовп чорного диму

