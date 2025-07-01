Сюрприз для водіїв: ціни на бензин і дизель в Україні кардинально зміняться

Події на світовому ринку знову вплинули на коливання цін в Україні.

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Наскільки менше доведеться платити водіям за бензин / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили експерти:

У світі поступово знижуються ціни на нафту

Ціни на бензин та дизель мають впасти на 3-4 гривні

Після послаблення конфлікту на Близькому Сході ціни на світовому ринку нафти знижуються, що напряму вплине на вартість бензину і дизеля в Україні. Про це, як пише РБК-Україна, повідомили експерти.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн та директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповіли, що за декілька днів на АЗС для водіїв мають з'явитися більш приємні ціни.

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"Ціна на нафту майже повернулася до докризових позначок, тому очікуємо поступового розвороту цін (у бік зниження - Главред)", - повідомив Куюн.

Натомість Омельченко вказав на важливий нюанс. Якщо ціна впродовж наступного тижня не знизиться до колишньоро рівня, тобто на 3-4 гривні, це означатиме зловживання монопольним становищем деякими компаніями, що працюють на ринку палива.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що будь-яке зниження або зростання ціни на нафту одразу ж відображається в Україні на стелі цін на бензин.

Нещодавно, як писав Главред, стало відомо, що Україні не загрожує паливна криза влітку 2025 року. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повністю виключає такий розвиток подій.

Раніше президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук зауважив, що вірогідність зростання цін на пальне на тлі бойових дій між Ізраїлем та Іраном низька.

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Хто такий Сергій Куюн? Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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