Міка Ньютон змінила професію: чим тепер займається співачка

Ньютон вирішила випробувати свої сили.

Міка Ньютон зараз — чим займається співачка у США

Чим зараз займається Міка Ньютон

Музична кар'єра Міки Ньютон триває близько тридцяти років. За цей час українська співачка встигла багато чого досягти на цій ниві, але деякі її амбіції залишилися незадоволеними.

Тепер Ньютон буде пробувати свої сили у викладанні. Про це вона розповіла в соціальних мережах. 15 років вона живе в США, де досконало опанувала англійську мову. Своїми знаннями Міка планує поділитися з тими, хто хоче спілкуватися іноземною мовою впевнено і без акценту.

Авторські курси від Міки Ньютон стали настільки популярними, що їй довелося видалити оголошення. Пізніше вона опублікувала нове повідомлення: у ньому вона повідомила про закриття набору та подякувала за підтримку в новому для неї починанні.

Міка Ньютон зараз - чим займається співачка в США

Про персону: Міка Ньютон Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай) - українська співачка та акторка. Представниця України на Євробаченні-2011 (4 місце). Після конкурсу переїхала до США.

