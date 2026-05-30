Ротару похвалилася онукою та звернулася до неї з особливого приводу — деталі

Легендарна українська співачка Софія Ротару перервала мовчання, щоб звернутися до онуки Соні Євдокименко в Instagram. Сьогодні, 20 травня, їй виповнилося 25 років.
Артистка виклала в соцмережі фотографію своєї родички і зворушливо привітала її англійською мовою.
"З Днем народження", — написала зірка.
На знімку Соня Євдокименко позує в ніжно-рожевій сукні, яка підкреслює її фігуру. Образ онука зірки доповнила масивними сережками та макіяжем з яскравими стрілками.
Не забула про важливий день для дочки і мама Соні. Світлана Євдокименко поділилася в Instagram сімейною фотографією з дочкою та сином Анатолієм, який виїхав з України і живе за кордоном.
"Донечко, з днем народження! Моя любов до тебе безмежна, як всесвіт. Ти найгарніший, найдобріший і найцінніший комплімент мені в цьому світі, та й не тільки в цьому. Сяй і пам'ятай, що моя віра в тебе, як ангел-охоронець, завжди поруч", – зворушливо висловилася невістка Софії Ротару.
Про персону: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару — радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
