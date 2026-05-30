У родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон стався розбрат - що сталося

Діти принца та принцеси Уельських успадкували різні уподобання батьків.

Кейт Міддлтон і принц Вільям — діти

Принц Вільям розповів про несподіваний конфлікт інтересів, який стався в монаршій родині. Як повідомляє Woman&Home, принц Джордж і принцеса Шарлотта перейняли різні уподобання батьків.

Не секрет, що принц Вільям — великий любитель футболу і вболівальник команди "Астон Вілла". Пристрасть батька перейняв і його спадкоємець — Вільям і Джордж часто з'являлися разом на футбольних матчах і активно вболівали за улюблену команду.

"Я сподіваюся, що з часом усі вони знайдуть свої власні команди. Не всі вони мають бути вболівальниками "Вілли". Я намагаюся не бути упередженим, але, очевидно, вони бачать, наскільки я цим захоплений, і дивляться матчі разом зі мною", — поділився принц.

Однак виявилося, що принцеса Шарлотта не поділяє любов батька і брата до футбольного клубу "Астон Вілла". Наприклад своєї матері Кейт Міддлтон вона почала вболівати за команду "Челсі". Про несподівану суперечку в родині розповів сам Вільям під час візиту до Корнуолла.

"Моя дочка любить "Челсі", — зізнався спадкоємець британського престолу.

Найбільш безпроблемним членом сім'ї у футбольному плані несподівано виявився принц Луї. Принц Вільям зізнався, що зараз його молодший син вболіває одразу за п'ять команд і не бачить у цьому проблеми.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, в останні роки Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

