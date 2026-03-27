"У нас нічого не було": Пол Маккартні випустить сольний альбом вперше за п’ять років

Британський музикант, один із засновників групи The Beatles Пол Маккартні анонсував перший за п'ять років сольний альбом. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті артиста.

Платівка отримала назву "The Boys of Dungeon Lane" ("Хлопці з Данжен-лейн"). Вона з'явиться у стрімінгових сервісах, а також у продажу на фізичних носіях 29 травня.

У 18-му студійному альбомі музикант поділився спогадами про свої юні роки, які мали значний вплив на його життя та кар'єру. Зокрема, артист написав пісні про дитинство, проведене в Ліверпулі, про знайомство з фронтменом The Beatles Джоном Ленноном і про свою рідну вулицю Фортлін-роуд.

"У нас нічого не було, але це не мало значення. Люди навколо були чудові, тому ти не помічав, як мало маєш", — поділився Маккартні.

До альбому увійдуть 14 пісень. Перший сингл, який вийшов 26 березня, називається "Days We Left Behind".

Трекліст виглядає так:

As You Lie There ⁠ Lost Horizon ⁠ Days We Left Behind ⁠ Ripples in a Pond ⁠Mountain Top ⁠На півдні ⁠Ми двоє ⁠⁠Заходь ⁠ Ніколи не знаєш ⁠ Home to Us ⁠Життя може бути важким ⁠ Перша зірка ночі ⁠Продавець-святий ⁠ Мама дається раду

Ось що Маккартні розповідає про пісню "Days We Left Behind":

"Для мене це багато в чому пісня-спогад. Назва альбому "The Boys of Dungeon Lane" взята з рядка цієї пісні. Я часто замислююся про дні, залишені позаду, і задаюся питанням, чи пишу я тільки про минуле, але потім думаю: як можна писати про щось інше? Просто так багато спогадів про Ліверпуль".

Про особу: Пол Маккартні Пол Маккартні — легендарний британський музикант, мультиінструменталіст, композитор і продюсер. Він здобув світову популярність як один із засновників і лідерів групи The Beatles, де разом із Джоном Ленноном сформував один із найуспішніших творчих дуетів в історії музики. Пол Маккартні народився 18 червня 1942 року в Ліверпулі. Активно підтримує вегетаріанство, права тварин і бере участь у благодійних проектах. У складі "Бітлз" він грав на бас-гітарі та був автором таких хітів, як "Yesterday", "Let It Be" і "Hey Jude". Після розпаду групи в 1970 році він заснував проект Wings, а потім продовжив успішну сольну кар'єру. Маккартні неодноразово внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільш комерційно успішний музикант і автор пісень. Його пісня "Yesterday" утримує рекорд за кількістю кавер-версій (понад 3700). Він є 16-кратним володарем премії "Греммі" та рицарем-бакалавром (має титул "сер") за внесок у розвиток музики. Незважаючи на вік, музикант продовжує записувати альбоми та виступати. У березні 2026 року він анонсував новий альбом про Ліверпуль і випустив сингл про дружбу з колегами по групі.

