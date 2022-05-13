Фінал Євробачення-2022: стало відомо, під яким номером заспіває Kalush Orchestra

Стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі Євробачення-2022 / eurovision.tv

Грандфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться вже завтра, 14 травня. У ньому візьмуть участь 25 країн.

Організатори конкурсу вже опублікували список із номерами, під якими виступатимуть учасники.

У фіналі заспівають по 10 учасників з півфіналів та п'ятірка країн-засновників конкурсу, які щороку потрапляють у фінал автоматично - Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.

Згідно з жеребкуванням, яке провели продюсери Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra виступить у фіналі під номером 12.

Нагадаємо, у фінал Євробачення-2022 з першого півфіналу, який відбувся 10 травня, пройшли:

Литва,

Швейцарія,

Україна,

Нідерланди,

Молдова,

Португалія,

Ісландія,

Греція,

Норвегія,

Арменія.

З другого півфіналу:

Чехія,

Бельгія,

Азербайджан,

Польща,

Фінляндія,

Естонія,

Австралія,

Швеція,

Румунія,

Сербія.

Які прогнози дають для Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022"

Український гурт Kalush Orchestra "запалив" у першому півфіналі. Українці зірвали шквал овацій: весь зал аплодував стоячи. Прапор України підняли не лише ті, хто прийшов підтримати гурт, а й конкуренти.

Після першого півфіналу та грандіозного виступу Kalush Orchestra, шанси на перемогу України у конкурсі "злетіли". Вперше за всю історію Євробачення українцям дають 54% шансів на перемогу.

Пісня "Стефанія" на стільки "влучила" у серця учасників Євробачення, що вони із задоволенням заспівали уривок на бірюзовій доріжці у Туріні. Більшість зізнається, що заспівати більше заважає незнання української мови. Однак навіть це не стало перепоною для виконання пісні для переможця Євробачення-2009. Олексій Рибак зіграв пісню на скрипці.

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