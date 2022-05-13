Фінал Євробачення-2022: стало відомо, під яким номером заспіває Kalush Orchestra

У грандфіналі Євробачення-2022 візьмуть участь 25 країн.
Грандфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться вже завтра, 14 травня. У ньому візьмуть участь 25 країн.
Організатори конкурсу вже опублікували список із номерами, під якими виступатимуть учасники.
У фіналі заспівають по 10 учасників з півфіналів та п'ятірка країн-засновників конкурсу, які щороку потрапляють у фінал автоматично - Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.
Згідно з жеребкуванням, яке провели продюсери Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra виступить у фіналі під номером 12.
Нагадаємо, у фінал Євробачення-2022 з першого півфіналу, який відбувся 10 травня, пройшли:
- Литва,
- Швейцарія,
- Україна,
- Нідерланди,
- Молдова,
- Португалія,
- Ісландія,
- Греція,
- Норвегія,
- Арменія.
- Чехія,
- Бельгія,
- Азербайджан,
- Польща,
- Фінляндія,
- Естонія,
- Австралія,
- Швеція,
- Румунія,
- Сербія.
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Які прогнози дають для Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022"
Український гурт Kalush Orchestra "запалив" у першому півфіналі. Українці зірвали шквал овацій: весь зал аплодував стоячи. Прапор України підняли не лише ті, хто прийшов підтримати гурт, а й конкуренти.
Після першого півфіналу та грандіозного виступу Kalush Orchestra, шанси на перемогу України у конкурсі "злетіли". Вперше за всю історію Євробачення українцям дають 54% шансів на перемогу.
Пісня "Стефанія" на стільки "влучила" у серця учасників Євробачення, що вони із задоволенням заспівали уривок на бірюзовій доріжці у Туріні. Більшість зізнається, що заспівати більше заважає незнання української мови. Однак навіть це не стало перепоною для виконання пісні для переможця Євробачення-2009. Олексій Рибак зіграв пісню на скрипці.
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