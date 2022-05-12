Це неймовірно красиво: переможець Євробачення-2009 зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипці

Скрипалю Олександру Рибаку сподобалася пісня Kalush Orchestra.
Пісня Стефанія українського гурту Kalush Orchestra підкорила весь світ.
Україна виступить у грандфіналі Євробачення-2022, а букмекери пророкують передбачувану перемогу Україні.
Скрипалю Олександру Рибаку, який є переможцем Євробачення в 2009 році, також сподобалася пісня. Музикант навіть вирішив створити кавер у своєму стилі.
Рибак зіграв на скрипці композицію Stefania. Таким чином, він підтримав групу Kalush Orchestra, яка бореться за заповітну статуетку в Турині. Відповідне відео артист опублікував в Instagram.
Під відео Олександр Рибак поцікавився у фоловерів, чи вдасться виграти Євробачення.
У свою чергу фани оцінили таке виконання Stefania і сказали про шанси української групи на перемогу.
"Це дивовижна пісня. Україна точно переможе", "Я думаю, що Україна переможе, це відмінна пісня", - пишуть шанувальники.
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Зазначимо, 35-річний норвезький скрипаль білоруського походження впевнено переміг на Євробаченні-2009, набравши рекордні 387 балів.
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