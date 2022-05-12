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Учасники Євробачення-2022 потужно переспівали хіт Stefania групи Kalush Orchestra

12 травня 2022, 22:36

Пісня Стефанія стала справжнім гімном в Україні.

Калуш, KALUSH Orchestra
KALUSH Orchestra / eurovision.tv

Пісня українського гурту Kalush Orchestra Стефанія стала справжнім хітом не тільки в Україні, а й за кордоном.

Пісня Stefania полюбилася багатьом учасникам пісенного конкурсу Євробачення-2022.

Тому вони вирішили слідом за The Rasmus виконати пісню на відео.

Представники 13 країн – Естонії, Німеччини, Північної Македонії, Ісландії, Литви, Ірландії, Азербайджану, Швейцарії, Нідерландів, Швеції, Великобританії, Польщі та Франції зізнавалися, що їм до душі сингл Kalush Orchestra.

Зазначимо, що учасники Євробачення виконали уривок пісні на бірюзовій доріжці Євробачення в Турині, яка відбулася 8 травня під час церемонії відкриття пісенного конкурсу.

Хоча музиканти і не знали всіх слів, але вони вдало наспівували мелодію Stefania і сам приспів.

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Зазначимо, фінал конкурсу Євробачення 2022 пройде 14 травня. Україна виступатиме в першій частині конкурсу.

Трансляцію Євробачення можна дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

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Євробачення Євробачення-2022 Kalush Orchestra
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