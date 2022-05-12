Вперше в історії Євробачення: букмекери назвали "точного" переможця і оцінили шанси України

Букмекери назвали ймовірного переможця конкурсу Євробачення 2022.
Після першого півфіналу Євробачення 2022, який пройшов 10 травня, і грандіозного виступу українського гурту KALUSH Orchestra, шанси на перемогу України в міжнародному пісенному конкурсі зросли.
Як йдеться з офіційного сайту пісенного конкурсу, зараз українцям та їх пісні Stefania дають 54% шансів на перемогу в грандфіналі. Це вперше за всю історію конкурсу.
Найближчі конкуренти йдуть від українців з колосальним відривом:
- Британія Sam Ryder з піснею Space Man - 11%.
- Італія Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 9%.
Зазначимо, гранд-фінал Євробачення відбудеться 14 травня в італійському місті Турин в спорткомплексі PalaOlimpico.
А ось сьогодні, 12 травня, пройде другий півфінал Євробачення, і ми дізнаємося всіх фіналістів конкурсу.
Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:
- Швейцарія
- Вірменія
- Ісландія
- Литва
- Португалія
- Норвегія
- Греція
- Україна
- Молдова
- Нідерланди
Трансляцію Євробачення можна дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.
Дивіться виступ Kalush Orchestra на Євробаченні 2022
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