Вперше в історії Євробачення: букмекери назвали "точного" переможця і оцінили шанси України

Євробачення 2022 / eurovision.tv

Після першого півфіналу Євробачення 2022, який пройшов 10 травня, і грандіозного виступу українського гурту KALUSH Orchestra, шанси на перемогу України в міжнародному пісенному конкурсі зросли.

Як йдеться з офіційного сайту пісенного конкурсу, зараз українцям та їх пісні Stefania дають 54% шансів на перемогу в грандфіналі. Це вперше за всю історію конкурсу.

Найближчі конкуренти йдуть від українців з колосальним відривом:

Британія Sam Ryder з піснею Space Man - 11%.

Італія Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 9%.

Зазначимо, гранд-фінал Євробачення відбудеться 14 травня в італійському місті Турин в спорткомплексі PalaOlimpico.

А ось сьогодні, 12 травня, пройде другий півфінал Євробачення, і ми дізнаємося всіх фіналістів конкурсу.

Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:

Швейцарія

Вірменія

Ісландія

Литва

Португалія

Норвегія

Греція

Україна

Молдова

Нідерланди

Трансляцію Євробачення можна дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Дивіться виступ Kalush Orchestra на Євробаченні 2022

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