Євробачення 2022: стали відомі всі учасники фіналу і конкуренти України

Гранд-фінал Євробачення пройде 14 травня.
У Турині 12 травня завершився другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022, за результатами якого стали відомі ще 10 фіналістів.
За результатами голосування глядачів та журі у фінал вийшли представники:
- Бельгії
- Чехії
- Азербайджану
- Польщі
- Фінляндії
- Естонії
- Австралії
- Швеції
- Румунії
- Сербія
Перший півфінал відбувся 10 травня. Тоді стало відомо, що у фіналі виступлять конкурсанти з:
- Литви
- Швейцарії
- України
- Нідерланди
- Молдови
- Португалії
- Ісландії
- Греції
- Норвегії
- Вірменії
Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.
Фінал, за результатами якого стане відомо ім'я переможця цього року, пройде в суботу, 14 травня.
читайте такожВперше в історії Євробачення: букмекери назвали "точного" переможця і оцінили шанси України
Дивіться, як виступила Україна в першому півфіналі Євробачення 2022
Читайте також:
- Євробачення-2022: Тимур Мірошниченко зізнався, кого вважає головними конкурентами Kalush Orchestra
- Євробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush Orchestra
- Євробачення 2022: онлайн-трансляція другого півфіналу
Автор: Маша Тупченко