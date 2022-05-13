Євробачення 2022: стали відомі всі учасники фіналу і конкуренти України

Євробачення 2022 / eurovision.tv

У Турині 12 травня завершився другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022, за результатами якого стали відомі ще 10 фіналістів.

За результатами голосування глядачів та журі у фінал вийшли представники:

Бельгії

Чехії

Азербайджану

Польщі

Фінляндії

Естонії

Австралії

Швеції

Румунії

Сербія

Перший півфінал відбувся 10 травня. Тоді стало відомо, що у фіналі виступлять конкурсанти з:

Литви

Швейцарії

України

Нідерланди

Молдови

Португалії

Ісландії

Греції

Норвегії

Вірменії

Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.

Фінал, за результатами якого стане відомо ім'я переможця цього року, пройде в суботу, 14 травня.

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Дивіться, як виступила Україна в першому півфіналі Євробачення 2022

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