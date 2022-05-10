Зал аплодував стоячи: Kalush Orchestra виступили на Євробаченні і зірвали шквал овацій

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

10 травня в Турині стартував пісенний конкурс Євробачення 2022. У першому півфіналі виступила група Kalush Orchestra.

Пісня Стефанія стала справжнім гімном під час війни в Україні.

Kalush Orchestra запалили зал своєю енергетикою і незвичайним стилем виконання Стефанії.

Олег Псюк подякував Європі за підтримку України.

Після виступу зал аплодував стоячи Україні, а кількість українських прапорів просто вразила.

У першому півфіналі на сцену вийдуть представники 17 країн, 10 з яких потраплять у фінал, який відбудеться 14 травня.

Виступ Kalush Orchestra на Євробаченні 2022

читайте такожЄвробачення 2022: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 проходить в Турині.

На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.

Трансляцію Євробачення можна дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2022

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