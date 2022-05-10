Зал аплодував стоячи: Kalush Orchestra виступили на Євробаченні і зірвали шквал овацій

Група Kalush Orchestra підкорила глядачів Євробачення.
10 травня в Турині стартував пісенний конкурс Євробачення 2022. У першому півфіналі виступила група Kalush Orchestra.
Пісня Стефанія стала справжнім гімном під час війни в Україні.
Kalush Orchestra запалили зал своєю енергетикою і незвичайним стилем виконання Стефанії.
Олег Псюк подякував Європі за підтримку України.
Після виступу зал аплодував стоячи Україні, а кількість українських прапорів просто вразила.
У першому півфіналі на сцену вийдуть представники 17 країн, 10 з яких потраплять у фінал, який відбудеться 14 травня.
Виступ Kalush Orchestra на Євробаченні 2022
читайте такожЄвробачення 2022: онлайн-трансляція першого півфіналу
Євробачення 2022
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 проходить в Турині.
На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.
Трансляцію Євробачення можна дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.
Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2022
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