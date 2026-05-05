"Дуже особливий момент": LELEKA вперше показала номер для Євробачення 2026

Христина Трохимчук
5 травня 2026, 17:29
Співачка провела першу репетицію свого виступу.
LELEKA — Євробачення 2026
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • LELEKA готується до Євробачення 2026
  • Як виглядатиме номер LELEKA

Підготовка до Євробачення йде повним ходом — у Відні вже почалися репетиції номерів учасників. Єврофани, яким вдалося першими побачити номер LELEKA, розповіли про свої враження, повідомляє Telegram-канал "ЄВРОБАЧЕННЯ 2026".

За словами шанувальників конкурсу, номер співачки відкривається її проходом по білому подіуму до бандуриста Ярослава Джуся. Таким чином LELEKA презентує світові український народний інструмент та його звучання. Головним моментом постановки залишається кульмінація з довгою високою нотою.

Яким буде виступ гурту LELEKA на Євробаченні 2026
Яким буде номер LELEKA на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Постановка артистки починається з білого подіуму, по якому вона проходить – до талановитого Ярослава Джуса, який акомпанує їй на бандурі. Це натяк на українську культуру, яку LELÉKA хотіла показати світові. Для неї цей звук повертає відчуття дому. Після виконання першого приспіву постановка темніє, і LELÉKA займає центральне місце та переміщує всю увагу на себе. Під час наступного акту вистави ми бачимо дуже особливий момент, коли артистка виголошує свою вражаючу ноту", — повідомляють єврофани.

Також шанувальники описали образ, у якому LELEKA вийде на сцену Євробачення 2026. Вони зізналися, що артистка дійсно нагадує лелеку, оскільки вбрання буде білим з чорними акцентами.

LELEKA порушила правила
LELEKA — Національний відбір 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"LELEKA одягнена в білу сукню поверх білих штанів, з тонкими пасмами тканини, нашарованими та прикріпленими таким чином, щоб вони добре реагували на її рухи. Тканина відіграє тут велику роль у розповіді історії художника-графіка, яку ми бачимо на сцені, особливо коли вона в кінці перетворюється на драматичний червоний колір, немов закриття театральної завіси", — описали відвідувачі репетиції.

Нагадаємо, що LELEKA виступить у другому півфіналі конкурсу 14 травня під номером 12.

Євробачення 2026
Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Євробачення-2026 LELÉKA
