Євробачення 2026: Фінляндії дозволили порушити правило

Коротко:
- Що дозволили зробити Фінляндії
- Чому виникло це питання
Представниця Фінляндії на Євробаченні 2026 Лінда Лампеніус зіграє на скрипці наживо на Євробаченні
Європейський мовний союз (EBU) зробив виняток і дозволив Лінді Лампеніус зіграти на скрипці наживо під час виступу Фінляндії у Відні. Про це пише Yle.
Питання було вирішено сьогодні після репетиції фінської пісні у Відні. Лампеніус звернулася за дозволом до Європейського мовного союзу (EBU), організатора конкурсу, ще у квітні.
Виступ наживо був відрепетируваний і протестований, і EBU схвалив запит.
У конкурсах зазвичай звучать інструменти на записі, оскільки налаштовувати їх у швидкому темпі шоу практично неможливо. Лампеніус сподівалася, що глядачі зможуть почути її гру наживо.
Фінляндія є одним з головних фаворитів Євробачення. Вона боротиметься за місце в першому півфіналі наступного вівторка.
Євробачення відбудеться у Відні, Австрія, з 10 по 16 травня. Перший півфінал, де виступить Фінляндія, відбудеться 12 травня. Другий півфінал відбудеться 14 травня. Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 16 травня.
Раніше Главред розповідав, що представниця України LELEKA провела першу репетицію і з'явилася на сцені в вбранні, в якому виступатиме на Євробаченні 2026.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
