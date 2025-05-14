Євробачення-2025: прогноз букмекерів за підсумками першого півфіналу

Україна опинилася в гранд-фіналі, що вплинуло на її шанси здобути перемогу на Євробаченні.

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Євробачення-2025 переможець - прогноз букмекерів за підсумком першого півфіналу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Як змінилися прогнози букмекерів за результатами першого півфіналу

У Базелі відгримів перший півфінал Євробачення-2025, за результатами якого визначили 10 фіналістів. Ці щасливчики випробують удачу 17 травня.

Так, до десятки найкращих увійшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. Примітно, що прогнози букмекерів щодо фіналістів не підтвердилися повною мірою: Кіпр і Бельгія не були кваліфіковані в гранд-фінал, як передбачалося раніше.

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Гурт Ziferblat, який представив Україну в першому півфіналі, блискуче виступив, що забезпечило йому місце в гранд-фіналі Євробачення-2024. Примітно, що ще на початку тижня в списках потенційних переможців за версією букмекерів Україна посідала 14-те місце. Лише за годину після першого півфіналу Україна вже піднялася на одну позицію.

Євробачення-2025 переможець - прогноз букмекерів за підсумками першого півфіналу / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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