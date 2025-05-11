Ziferblat у стильних костюмах 'порвали' бірюзову доріжку відкриття Євробачення-2025

Гурт Ziferblat показав себе справжніми зірками.

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Євробачення-2025 відкриття - яким був вихід Ziferblat / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, instagram.com/eurovision

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11 травня відбулася церемонія відкриття Євробачення-2025

На бірюзову доріжку учасники з України Ziferblat вийшли в стильних вбраннях вітчизняних дизайнерів

13 травня в Базелі, Швейцарія, український гурт Ziferblat представить нашу країну на 69-му щорічному музичному конкурсі Євробачення. У першому півфіналі колектив виступить під номером 5.

Сьогодні, 11 травня, відбулося відкриття Євробачення-2025. Традиційну бірюзову доріжку організатори заходу розстелили в Базельській ратуші - історичній будівлі 16 століття.

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Ziferblat уже з'явилися перед єврофанами, і підкорили їх новими, стильними образами від українських дизайнерів. Сьогоднішні костюми є візуальним доповненням їхньої конкурсної пісні Bird of Pray, емоційним розігрівом для глядачів.

Євробачення-2025 відкриття - яким був вихід Ziferblat / Суспільне

Брати Лещинські Даниїл та Валентин обрали фактурне вбрання від J'amemme з напівпрозорих тканин з плісируванням і в глибоких темних відтінках. Федір Ходаков був одягнений у тотал-лук від Andreas Moskin, навіяний українським кінематографом 60-70 років (зокрема фільмом "Білий птах із чорною ознакою"), повідомляє Суспільне.

Євробачення-2025 відкриття - яким був вихід Ziferblat / instagram.com/suspilne.eurovision

Євробачення-2025 відкриття - яким був вихід Ziferblat / instagram.com/suspilne.eurovision

"Ці вбрання - не просто одяг, а продовження голосу гурту, візуальна мова музики, яка промовляє про стійкість, глибину та сучасну українську ідентичність", - коментує образи музикантів їхня команда.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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