Євробачення-2025: прогнози букмекерів для України обережно оптимістичні

Коротко:
- Ziferblat мають не дуже високі шанси на перемогу на Євробаченні-2025
- Однак вони опинилися серед лідерів на місце в гранд-фіналі за підсумками першого півфіналу
Перший етап Євробачення-2025 відбудеться вже завтра, 13 травня - на сцену St. Jakobshalle вийдуть 15 конкурсантів, два представники країн Великої П'ятірки і представник країни-господині цьогорічного конкурсу Швейцарії (троє останніх проходять у гранд-фінал автоматично - прим. редактора).
Серед них боротиметься за право виступити в гранд-фіналі (17 травня) і гурт Ziferblat - конкурсанти з України. За день до першого півфіналу вони посідають 14 місце в рейтингу потенційних переможців за версією букмекерів.
Проте сам факт того, що Україна опиниться в гранд-фіналі, схоже, не викликає сумніву - у десятці ймовірних щасливчиків наші музиканти на третьому місці.
Що ж стосується того, яке місце Україна посяде на Євробаченні-2025 за результатами гранд-фіналу, то з 52-процетною вірогідністю Zifrblat можуть увійти в топ-10 конкурсу, і посісти 8 місце.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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