Учасник від Словенії заспівав донизу головою про хвору дружину: що трапилося на сцені Євробачення

Коротко:
- У чому особливість номера Словенії
- Хто вийшов на сцену наприкінці номера
Сьогодні, 13 травня у Базелі триває перший півфінал Євробачення-2025. У ньому виступлять 15 країн-учасниць, дві країни з Великої п'ятірки та країна-господиня цьогорічного конкурсу - Швейцарія.
Цікавий номер вийшов у співака зі Словенії - Клемена. Свій номер він присвятив своїй дружині, яка тяжко захворіла. Слова його пісні звучать так:
"Наш малюк повзав у вітальні, ти прочитала діагноз, там йшлося, що ти скоро помреш. Це був сонячний день, за вікном були люди, які йшли у своїх справах, наш малюк посміхався ширше за всіх, тоді як ми не могли нічого зробити, окрім як плакати", - співається в пісні учасниця від Словенії.
Під час номера, його перевернули догори дриґом на тлі червоних вогнів. Артист співав свою сумну пісню, а на екранах позаду йшли кадри з його життя, на яких була зображена його дружина.
Основний меседж пісні - "Скільки часу нам залишилося провести разом?".
Наприкінці номера на сцену вийшла та сама дружина, яка здавалося, з'явилася з нізвідки.
Євробачення-2025 - останні новини:
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