Учасник від Словенії заспівав донизу головою про хвору дружину: що трапилося на сцені Євробачення

Учасник від Словенії присвятив пісню і номер своїй тяжко хворій дружині.

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Словенія на Євробаченні 2025 / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

У чому особливість номера Словенії

Хто вийшов на сцену наприкінці номера

Сьогодні, 13 травня у Базелі триває перший півфінал Євробачення-2025. У ньому виступлять 15 країн-учасниць, дві країни з Великої п'ятірки та країна-господиня цьогорічного конкурсу - Швейцарія.

Цікавий номер вийшов у співака зі Словенії - Клемена. Свій номер він присвятив своїй дружині, яка тяжко захворіла. Слова його пісні звучать так:

"Наш малюк повзав у вітальні, ти прочитала діагноз, там йшлося, що ти скоро помреш. Це був сонячний день, за вікном були люди, які йшли у своїх справах, наш малюк посміхався ширше за всіх, тоді як ми не могли нічого зробити, окрім як плакати", - співається в пісні учасниця від Словенії.

Під час номера, його перевернули догори дриґом на тлі червоних вогнів. Артист співав свою сумну пісню, а на екранах позаду йшли кадри з його життя, на яких була зображена його дружина.

Учасник від Словенії Клемент / Скриншот YouTube

Основний меседж пісні - "Скільки часу нам залишилося провести разом?".

Наприкінці номера на сцену вийшла та сама дружина, яка здавалося, з'явилася з нізвідки.

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