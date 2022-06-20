Євген Кошовий не стримав сліз: дружина коміка показала відео з його старшою донькою

Євген Кошовий розплакався через зустріч зі старшою дочкою Варварою / instagram.com/yalta_k

Ксенія Кошова, танцівниця, дизайнерка і дружина українського актора, шоумена і коміка Євгена Кошового, на своїй сторінці в Instagram показала найкращий спосіб, яким зараз можна привітати чоловіка з Днем батька.

Жіноча половина родини Кошових виїхала з України, поки в країні йде війна. Комік же з колегами зараз подорожує Європою з благодійними концертами на допомогу постраждалим від військової агресії РФ.

Артист летів з Румунії до Німеччини з пересадкою в Болгарії. Там, в аеропорту Кошовому влаштувала сюрприз його старша дочка Варвара.

В аеропорту коміка зустрічали друзі. Поки він обіймався з ними, до нього ззаду тихенько підкралася його донька. Ледь побачивши її, шоумен схопив Варю на руки, почав цілувати і не випускав зі своїх обіймів. І батько, і донька не могли перестати дивитися один на одного очима, повними сліз.

У підписі до відеоролика зустрічі батька і доні Ксенія подякувала друзям, які допомогли організувати цей сюрприз для Кошового, а також привітала чоловіка з Днем батька.

читайте такожЮрій Горбунов показав рідкісне фото синів від Каті Осадчої

Раніше популярний гуморист Євген Кошовий розповів свою позицію щодо того, чи збирається він йти на фронт у складі ВСУ.

Крім цього український ведучий шоу Твій день на 1+1 Тимур Мірошниченко показав зворушливе відео зустрічі зі своїми дітьми вперше за більш ніж 100 днів війни в Україні.

Інші новини: