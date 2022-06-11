"Сяє яскравіше сонця": 14-річна донька Євгена Кошового здивувала надто дорослим виглядом

Варвара Кошова здивувала дорослим зовнішнім виглядом / instagram.com/evgenii.koshevoi

Старша донька українського актора, шоумена і коміка Євгена Кошового Варвара вразила мережу своєю сліпучою красою. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася новим селфі, яке викликало у шанувальників бурю захоплення.

14-річна Варя не тільки фантастично красива, але і дуже талановита - від своїх артистичних батьків вона взяла найкращі якості. Кошова двічі брала участь у музичному проєкті Голос. Діти (у 2019 році дійшла до суперфіналу), брала участь у Розсміши коміка та Ліга сміху.

Зірка старшої доньки коміка тільки починає сяяти, але вже займає помітне місце на небосхилі. На новому знімку видно, як сильно подорослішала дівчина - незважаючи на юний вік вона вже перетворюється в прекрасну леді.

Для знімка Варвара Кошова заплела біляве волосся в безліч "колосків", підфарбувала брови, вії, на губи нанесла нюдовую помаду. Образ у дівчини вийшов природним і стильним.

В якості підпису до фото вона залишила лише емодзі, що зображає крокодила.

Варвара Кошова здивувала дорослим зовнішнім виглядом / instagram.com/kosshevayaa

Однак більш багатослівними були шанувальники Варі. У коментарях до фото дівчину буквально обсипали компліментами:

"Сяє яскравіше сонця".

"Ну бог тебе красою точно не обділив".

"Неймовірно красива".

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