Тимур Мірошниченко довів до сліз шанувальників відео з дітьми після 100-денної розлуки

Тимур Мірошниченко возз'єднався з родиною, яка покинула Україну через війну / instagram.com/timur.miroshnychenko

Український ведучий шоу Твій день на 1+1 Тимур Мірошниченко показав зворушливе відео зустрічі зі своїми дітьми вперше за більш ніж 100 днів війни в Україні.

Сім'я Мірошниченка - дружина Інна, дочка Мія та син Марко, покинули країну на початку військового вторгнення РФ. Зараз вони прийняли рішення повернутися до голови сімейства.

Зустріч Тимура Мірошниченка з чотирирічною Мією та дворічним Марко потрапила на відео. Діти бігли на зустріч, а він обіймав їх, не приховуючи своїх почуттів до малюків.

"Нарешті. 2,5 тисячі кілометрів за 2,5 дні. Ми знову разом", - підписала ролик дружина Мірошниченка Інна. У коментарях шанувальники ведучого відзначають зворушливість моменту зустрічі, і бажають кожній українській родині якнайшвидшого возз'єднання:

"Аж я плачу. Скоріше б усі, хто змушений був розлучитися, зустрілися знову ❤️"

"Капееееееець! реву ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Нехай кожен тато зустріне своїх цуценят".

"Блін чому плачу я? З поверненням".

"Божечкі, я плачу. Хай усі дітки поскоріше зустрінуться зі своїми батьками".

"Як це зворушливо ❤️".

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