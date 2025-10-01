Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологів

Ведуча не зверталась за допомогою до косметологів.

Леся Нікітюк показала як відновлює фігуру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк показала фігуру після пологів

Як ведуча відновлює тіло після пологів

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно стала мамою синочка, поділилася з підписницями секретами, як повертає собі струнку фігуру після вагітності та пологів. У Instagram зірка показала, яким способом працює над проблемними ділянками живота.

Леся народила сина 15 червня та вже активно повернулася до роботи на телебаченні. Ведуча зізналася, що намагається відновити форму без допомоги косметологів і вибирає більш безпечні методи. На відео вона продемонструвала, як масажує живіт спеціальним масажером для швидшого відновлення.

Леся Нікітюк показала, як масажує живіт / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Під лежачий камінь вода не тече", — пожартувала Леся.

Нікітюк поділилась, що не використовує для схуднення допомогу косметологів, тому вона активно використовує більш безпечні методи.

"Ліполітики страшно", — зазначила зірка.

Леся Нікітюк народила сина

Леся Нікітюк стала мамою 15 червня. Через декілька днів телеведуча поділилася фото з пологового будинку, де її зустрічав наречений-військовий Дмитро Бабчук. Ім’я малюка пара поки що тримає в таємниці, хоча в мережі вже з’явилися чутки, що хлопчика назвали Орестом.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

