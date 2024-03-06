Колишня стриптизерка погрожує принцу Гаррі "злити" його оголені фото

Вона заявила, що опублікує раніше не показані фото з активної молодості принца Гаррі.

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Скоро світ може "пізнати" принца Гаррі трішечки ближче / Колаж Главред, фото Instagram/carrieroyale, princeharryofengland

Колишня стриптизерка, яка стверджувала, що поцілувала принца Гаррі на вечірці в Лас-Вегасі під час його божевільних вечірок, пригрозила "злити" його світлини "в позитивному настрої" на OnlyFans в помсту за те, що її "видалили" з його мемуарів "Запасний".

Керрі Рояль, якій зараз 52 роки, розповіла, що поцілувала принца після того, як її запросили приєднатися до стриптизерок та інших гостей у номері готелю Wynn 2012 року, написав британський таблоїд The Sun.

Оголені фотографії герцога Сассекського, якому на той момент було 27 років, якого обіймає ледь вдягнена жінка, було опубліковано в The Sun 2012 року.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

"Я трохи злюся через те, що мене не згадали в його книзі. Я маю на увазі, що він багато опустив, розповідаючи про ту ніч. Я здивована, що він пам'ятає чиєсь ім'я, тому що він був доволі п'яний, але він міг би розповісти про ті речі, які сталися між нами, але він це абсолютно не згадав", - сказала Керрі Рояль.

Керрі каже, що у неї є більше, і пообіцяла розмістити їх у розділі з оплатою на сайті OnlyFans.

Нагадаємо, раніше зі слів інсайдера стало відомо, що принц довго розмірковував про те, що відбувається з ним і Меган відтоді, як пара вийшла зі складу королівської сім'ї. І Гаррі дійшов висновку, що інтерес до них прикутий тільки в контексті родичів короля Чарльза ІІІ. А тепер, щоб уникнути фінансового краху, потрібно помиритися з королівською родиною.

Також стало відомо, що король Чарльз III відчайдушно хоче помиритися зі своїм сином принцом Гаррі після того, як у нього діагностували рак.

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