Трамп зібрався їх вигнати: принца Гаррі і Меган Маркл можуть депортувати з США

Ймовірний кандидат у президенти Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його видворити з країни.

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Меган Маркл і принца Гаррі можуть депортувати, якщо Трамп стане президентом США / Колаж Главред, фото Instagram/meghan.markle.official

Принца Гаррі і його дружина Меган Маркл, які з дітьми живуть у США, але без американського громадянства, можуть видворити зі Штатів, якщо новим президентом стане Дональд Трамп. Сам Трамп вже сказав, що не підтримує Гаррі і депортує його.

Як повідомляє Daily Mail, Трамп на одному із заходів сказав, що якщо він переможе на виборах, то почне кампанію з масштабної депортації мігрантів.

Таким чином, можуть депортувати і сім'ю принца Гаррі.

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"Я не буду захищати його. Він зрадив королеву. Це не можна пробачити. Якби це залежало від мене, він змушений був бути сам по собі", - сказав Трамп.

За словами Трампа, королівська сім'ї і президент США Байден занадто прихильні до принца Гаррі.

Нагадавши, принца Гаррі не пустили до палацу. Гаррі приїхав, щоб побачитися зі своїм батьком королем Чарльзом. Проте принц не ночував у Королівському палаці і, передбачається, провів ночівлю в готелі.

Принц Гаррі та Меган Маркл опинилися в складному становищі. За даними британської преси, контракт сім'ї зі зі стрімінговим сервісом Netflix закінчується і тепер їм потрібно створювати більше контенту.

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