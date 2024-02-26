Трамп зібрався їх вигнати: принца Гаррі і Меган Маркл можуть депортувати з США

Принца Гаррі і його дружина Меган Маркл, які з дітьми живуть у США, але без американського громадянства, можуть видворити зі Штатів, якщо новим президентом стане Дональд Трамп. Сам Трамп вже сказав, що не підтримує Гаррі і депортує його.
Як повідомляє Daily Mail, Трамп на одному із заходів сказав, що якщо він переможе на виборах, то почне кампанію з масштабної депортації мігрантів.
Таким чином, можуть депортувати і сім'ю принца Гаррі.
"Я не буду захищати його. Він зрадив королеву. Це не можна пробачити. Якби це залежало від мене, він змушений був бути сам по собі", - сказав Трамп.
За словами Трампа, королівська сім'ї і президент США Байден занадто прихильні до принца Гаррі.
Нагадавши, принца Гаррі не пустили до палацу. Гаррі приїхав, щоб побачитися зі своїм батьком королем Чарльзом. Проте принц не ночував у Королівському палаці і, передбачається, провів ночівлю в готелі.
Принц Гаррі та Меган Маркл опинилися в складному становищі. За даними британської преси, контракт сім'ї зі зі стрімінговим сервісом Netflix закінчується і тепер їм потрібно створювати більше контенту.
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