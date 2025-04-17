"Це насолода": Суханов зробив відверте зізнання про романтичні вподобання

Олексій Суханов поділився рідкісними подробицями особистого життя.

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Олексій Суханов особисте життя - ведучий розповів про вподобання / колаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Коротко:

Суханов зізнався, що відчуває потяг до красивих людей незалежно від їхньої статі

Ведучий зараз закоханий

Український журналіст і ведучий Олексій Суханов переконаний, що "людина не визначається тим, з ким вона живе: якої думки, орієнтації, віку, статусу, національності… Людина визначається своїми рисами", водночас у своєму ліжку бажає бачити красивих людей.

На відверту розмову про особисті вподобання та орієнтацію Суханов зважився на проєкті ТСН "Наодинці". Він зізнався, що високо цінує зовнішню красу партнера, проте внутрішня для нього чи не важливіша - для того, щоб зацікавити ведучого неодмінно потрібен тандем. Коли це поєдняння зовнішнього та внутрішнього є, йому зовсім не важливо, якої статі людина.

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"Я дуже люблю красивих людей обох статей. Але краса для мене, перш за все, внутрішня. Бо зовнішньої краси не буває без внутрішньої краси. Ти можеш народитися красивою людиною, але якщо в собі не плекати красу, то згодом однаково подурнішаєш. Тому що це йде зсередини. Тому для мене існує категорія людей красивих зсередини. А як можна не любити красивих людей? Вони мене надихають. Я радію, коли бачу їхні очі, фізику рухів, як вони одягаються. Це насолода!" - поділився роздумами Олексій Суханов.

Олексій Суханов особисте життя - ведучий розповів про вподобання / Скриншот YouTube

Він також розповів, що зараз закоханий, але розкривати подробиці про це не став - вважає неввічливим хизуватися у нинішніх умовах, коли українці втрачають своїх близьких щодня.

У двохтисячних Олексій Суханов був одружений. З жінкою на ім'я Ольга він прожив у шлюбі 13 років, і розлучився 2016 року. Після цього колишня обраниця журналіста знову вийшла заміж.

Олексій Суханов особисте життя - ведучий розповів про вподобання / instagram.com/suhanov.official

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Хто такий Олексій Суханов? Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

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