"Я безвідповідальна людина": у Суханова виявили невиліковну хворобу

Читайте більше:
- На що хворіє Олексій Суханов
- Як шоумен дізнався про діагноз
- Як ставиться до свого стану зараз
Український журналіст, ведучий і актор Олексій Суханов вважає себе переконаним фаталістом. За своїм здоров'ям він стежить із легкою зневагою. "Скільки тобі було призначено, стільки ти й проживеш", - розмірковує шоумен.
На жаль, таке ставлення до свого організму зіграло з Сухановим злий жарт. У своєму недавньому інтерв'ю для Катерини Трушик Олексій зізнався, що йому діагностували цукровий діабет. При цьому хвороба почала розвиватися ще кілька років тому, однак по допомогу ведучий звернувся лише тоді, коли симптоми стало вкрай складно терпіти.
"Я безвідповідальна людина й, поки організм не скаже: "Усе, кранти", я нікуди не піду. У мене, до речі, так виявився цукровий діабет. Виявляється, він у мене вже п'ять років, а його виявили нещодавно, через те що в мене просто не було сил. Ні фізичних, ні емоційних. Я приходжу до лікаря, він каже: "Давайте здамо аналізи". А потім він каже: "А я не знаю, як ви працювали з такими аналізами, де ви сили брали". Він мені сказав, що цукровий діабет, і почалося лікування", - поділився Суханов.
Також він зазначив, що не завжди старанно дотримується приписів лікарів: "Я і пігулки забуваю приймати. Ну, я така людина. Я - фаталіст".
Олексій Суханов народився в країні-окупанті, працював там на радіо і державних каналах (НТВ, РЕН ТВ), проте 2012 року почав співпрацювати з українськими каналами, а після 2014-го і зовсім переїхав в Україну. Наприкінці січня 2022 року шоумен отримав українське громадянство, а за кілька днів до початку повномасштабної війни публічно відмовився від свого російського минулого.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред показував, як Наталія Могилевська виглядає без макіяжу - українська співачка у своєму первозданному вигляді прибула на своє символічне місце сили.
Також відомий комік і шоумен Євген Кошовий розповів, як скинув вісім кілограмів, та зізнався, чому має психологічний страх перед підлоговими вагами.
Читайте також:
- "Бородавка неприємна": Сумська зізналася, куди зникла її фірмова родимка
- "На тебе тільки кричать": Ксенія Мішина посварилася з іноземними поліцейськими
- "Як напідпитку": Кошмал після других пологів розповіла про проблеми зі здоров'ям
Хто такий Олексій Суханов?
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред