"Я безвідповідальна людина": у Суханова виявили невиліковну хворобу

Олексій Суханов розповів, як дізнався про діагноз, та пояснив, чому забуває про лікування.

https://glavred.net/starnews/ya-bezotvetstvennyy-chelovek-u-suhanova-obnaruzhilas-neizlechimaya-bolezn-10652474.html Посилання скопійоване

Олексій Суханов новини - ведучий розповів про хворобу / колаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Читайте більше:

На що хворіє Олексій Суханов

Як шоумен дізнався про діагноз

Як ставиться до свого стану зараз

Український журналіст, ведучий і актор Олексій Суханов вважає себе переконаним фаталістом. За своїм здоров'ям він стежить із легкою зневагою. "Скільки тобі було призначено, стільки ти й проживеш", - розмірковує шоумен.

На жаль, таке ставлення до свого організму зіграло з Сухановим злий жарт. У своєму недавньому інтерв'ю для Катерини Трушик Олексій зізнався, що йому діагностували цукровий діабет. При цьому хвороба почала розвиватися ще кілька років тому, однак по допомогу ведучий звернувся лише тоді, коли симптоми стало вкрай складно терпіти.

відео дня

"Я безвідповідальна людина й, поки організм не скаже: "Усе, кранти", я нікуди не піду. У мене, до речі, так виявився цукровий діабет. Виявляється, він у мене вже п'ять років, а його виявили нещодавно, через те що в мене просто не було сил. Ні фізичних, ні емоційних. Я приходжу до лікаря, він каже: "Давайте здамо аналізи". А потім він каже: "А я не знаю, як ви працювали з такими аналізами, де ви сили брали". Він мені сказав, що цукровий діабет, і почалося лікування", - поділився Суханов.

Також він зазначив, що не завжди старанно дотримується приписів лікарів: "Я і пігулки забуваю приймати. Ну, я така людина. Я - фаталіст".

Олексій Суханов новини - ведучий розповів про хворобу / Скриншот YouTube

Олексій Суханов народився в країні-окупанті, працював там на радіо і державних каналах (НТВ, РЕН ТВ), проте 2012 року почав співпрацювати з українськими каналами, а після 2014-го і зовсім переїхав в Україну. Наприкінці січня 2022 року шоумен отримав українське громадянство, а за кілька днів до початку повномасштабної війни публічно відмовився від свого російського минулого.

Олексій Суханов отримав українське громадянство в січні 2022 року / instagram.com/suhanov.official

Олексій Суханов виступив із гучною заявою в лютому 2022 року / instagram.com/suhanov.official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред показував, як Наталія Могилевська виглядає без макіяжу - українська співачка у своєму первозданному вигляді прибула на своє символічне місце сили.

Також відомий комік і шоумен Євген Кошовий розповів, як скинув вісім кілограмів, та зізнався, чому має психологічний страх перед підлоговими вагами.

Читайте також:

Хто такий Олексій Суханов? Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред