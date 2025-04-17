Попрощалася: Катя Кузнєцова розповіла про квартиру в Москві

Катерина Кузецова розповіла про те, що тепер буде з її квартирою в Москві.

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Катерина Кузнєцова розповіла про нерухомість у РФ / Колаж Главред, фото Instagram/katyakıno

Коротко:

Що з квартирою Катерини Кузнєцової в РФ

Що вона збирається з нею робити

Українська актриса Катерина Кузнєцова розповіла про те, що трапилося з її квартирою в терористичній Москві.

Як відомо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артистка багато знімалася в терористичній державі та мала там квартиру.

Катя Кузнєцова розповіла про квартиру в Москві / Скриншот YouTube

В інтерв'ю Славі Дьоміну, актриса розповіла, що вона намагається позбутися цієї квартири і навіть запустила процес продажу нерухомості.

"Квартира в процесі продажу. Сподіваюся, що все буде нормально, не знаю, але десь у глибині душі я вже з нею попрощалася, хоча це неправильно. Я можу її продати, але там є питання, які я зараз вирішую. На момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, я в тій квартирі проживала три роки, а мені потрібно було прожити п'ять років для того, щоб я не потрапляла на якісь податки. Але зараз там виникли інші питання, тому що в мене паспорт український, але не можу сказати, що в мене є якісь сильні проблеми", - поділилася актриса.

Катя Кузнєцова розповіла про квартиру / Скріншот Instagram/katykino

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Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.

Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.

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