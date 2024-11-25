Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Через їхню безпеку": Олена Зеленська зізналася, де перебувають її діти

Еліна Чигис
25 листопада 2024, 21:28
751
Олена Зеленська відповіла на запитання, яке цікавить багатьох українців.
Олена Зеленська, Володимир Зеленський
Олена Зеленська розповіла про дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Зеленська дала нове інтерв'ю
  • Перша леді поділилася про місцезнаходження її дітей

Перша леді України Олена Зеленська публічно розповіла, де ж перебувають її діти після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В інтерв'ю для італійського каналу Rai Зеленська зазначила, що її донька Олександра і син Кирило не покидали Україну, перебувають весь час у Києві і нікуди не виїжджали.

Усі подробиці перша леді не розповіла через безпеку. Вона підкреслила, що часто їздить у закордонні відрядження, але діти ще не покидали Україну.

"Не можу ділитися всіма подробицями через їхню безпеку. Однак ми всі в Україні, в Києві. І якщо я іноді їду у відрядження, то мої діти перебувають тільки в Україні. Іноді на роботі. Решту подробиць теж не можу розповідати", - зізналася Олена.

Також Зеленська підкреслила, що завдяки роботі часто проводить час із чоловіком Володимиром Зеленським, хоча й живуть вони з початку повномасштабної війни окремо.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Олени Зеленської:

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Вас може зацікавити:

Хто така Олена Зеленська?

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Олена Зеленська новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Білому домі офіційно змінили політику щодо ударів по РФ: що відомо

У Білому домі офіційно змінили політику щодо ударів по РФ: що відомо

21:13Україна
"До Дніпропетровської області вже 6 км, оборона не готова": командир ошелешив заявою

"До Дніпропетровської області вже 6 км, оборона не готова": командир ошелешив заявою

21:02Україна
Ворог планує "кошмарити" Київ обстрілами: Світан попередив про нову тактику РФ

Ворог планує "кошмарити" Київ обстрілами: Світан попередив про нову тактику РФ

19:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

"Світле майбутнє": Максим Галкін наробив багато галасу своїм новим фото

"Світле майбутнє": Максим Галкін наробив багато галасу своїм новим фото

Останні новини

21:41

Цікава гра спецслужб: ATACMS можуть бити не тільки по Курщині - Снєгирьов

21:29

Важливе правило етикету: яку кількість квітів дарувати не можна - точна відповідь

21:28

"Через їхню безпеку": Олена Зеленська зізналася, де перебувають її діти

21:20

Більшість навіть не здогадується: чи можна повернути товар без чека

21:13

У Білому домі офіційно змінили політику щодо ударів по РФ: що відомо

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
21:02

"До Дніпропетровської області вже 6 км, оборона не готова": командир ошелешив заявою

20:39

В обмінниках зміниться курс долара: чого чекати українцям до 1 грудня

20:36

Сомельє назвав ідеальну закуску для коньяку: що відомо про золоте правило "3К"

20:34

"Гнобили мене": донька зрадниці Ані Лорак публічно розповіла моторошну правду

Реклама
20:18

Готуємо дім до зими: які ТОП-8 речей необхідно випрати перед морозами

19:47

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

19:44

Ворог планує "кошмарити" Київ обстрілами: Світан попередив про нову тактику РФ

19:43

НАТО може атакувати Росію: адмірал озвучив умови для високоточних ударів

19:33

В Україні раптово зміниться погода: синоптик назвала дату потепління

19:26

Що зробити, щоб кіт не ліз на ялинку: експерти поділились легким рішенням

19:13

Загроза для двох міст-мільйонників: як РФ відповість за удар по Кримському мостуВідео

19:11

Бактерії та запах зникнуть миттєво: 5 способів очистити одяг з секонд-хенду

19:10

Донецьку область окупанти "закриють" до зимиПогляд

19:06

Без світла доведеться сидіти довше: графіки вимкнення світла на 26 листопадаФото

19:03

Чому деякі люди завішують дзеркала вночі: експерти пояснили давнє вірування

Реклама
19:01

ЗСУ повернули контроль над важливим селом на Харківщині і взяли полонених - 3 ОШБр

18:50

Вимагали гроші на блокпостах: ДБР викрило схему співробітників одеського ТЦКФото

18:44

"Ми беремо найефективніший досвід": результати засідання Ставки Зеленського

18:32

Справжнє диво для саду: що можна зробити із використаної чайної заварки

18:15

Удар по західній підтримці: над Україною нависла загроза з Румунії - Sky News

17:54

"Армія РФ сильно змінилась": топ-генерал НАТО виступив із гучною заявою

17:53

Чи втратять бронь працевлаштовані після 18 травня: у Мінекономіки відповіли

17:51

Від календаря до кактуса: неочікувані речі, що можуть принести невдачу в оселю

17:39

"США тиснуть і на РФ, і на Україну": Снєгирьов сказав, як може завершитися війнаВідео

17:35

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

17:18

Соратниця активіста Шабуніна підтримала закон, щоб корупціонери уникали конфіскації майна – ЗМІ

17:14

Може накликати біду: чому не можна рахувати куполи церкви

17:13

Місячний календар стрижок на грудень 2024: коли краще підстригтися

17:05

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталіВідео

16:53

Як зробити так, щоб взуття не промокало: корисні поради для зимової пори

16:43

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетомВідео

16:36

США умивають руки: чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ - Снєгирьов

16:33

Місячний календар на грудень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

16:15

У Раді пропонують знизити мобілізаційний вік: нардепи подали законопроєкт

15:56

"Є лише один вихід": коли відбудуться вибори в Україні і до чого тут Трамп

Реклама
15:27

Дещо обійдеться вдвічі дорожче: як змінилися ціни на продукти за тиждень

15:26

Кремль готує відповідь на удари ракетами ATACMS: експерт попередив про небезпеку

15:19

Ялинка вже не в моді: якими рослинами можна замінити традиційне новорічне дерево

15:14

Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

15:13

"Прощайте маму": зрадниця Наташа Корольова висловилася після цькування її мами

14:45

Любовний гороскоп на грудень 2024: кому зима влаштує струс

14:30

Вдарить -9 градусів: де в Україні різко похолоднішає

14:21

Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

14:17

Запуск міжконтинентальних ракет з РФ не може проходити без відома США - Лакійчук

14:14

"У них своя павуча банка": експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війнуВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти