"Через їхню безпеку": Олена Зеленська зізналася, де перебувають її діти

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- Олена Зеленська дала нове інтерв'ю
- Перша леді поділилася про місцезнаходження її дітей
Перша леді України Олена Зеленська публічно розповіла, де ж перебувають її діти після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
В інтерв'ю для італійського каналу Rai Зеленська зазначила, що її донька Олександра і син Кирило не покидали Україну, перебувають весь час у Києві і нікуди не виїжджали.
Усі подробиці перша леді не розповіла через безпеку. Вона підкреслила, що часто їздить у закордонні відрядження, але діти ще не покидали Україну.
"Не можу ділитися всіма подробицями через їхню безпеку. Однак ми всі в Україні, в Києві. І якщо я іноді їду у відрядження, то мої діти перебувають тільки в Україні. Іноді на роботі. Решту подробиць теж не можу розповідати", - зізналася Олена.
Також Зеленська підкреслила, що завдяки роботі часто проводить час із чоловіком Володимиром Зеленським, хоча й живуть вони з початку повномасштабної війни окремо.
Дивіться відео інтерв'ю Олени Зеленської:
Олена Зеленська - останні новини по темі
Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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