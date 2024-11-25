"Через їхню безпеку": Олена Зеленська зізналася, де перебувають її діти

Олена Зеленська відповіла на запитання, яке цікавить багатьох українців.

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Олена Зеленська розповіла про дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

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Олена Зеленська дала нове інтерв'ю

Перша леді поділилася про місцезнаходження її дітей

Перша леді України Олена Зеленська публічно розповіла, де ж перебувають її діти після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В інтерв'ю для італійського каналу Rai Зеленська зазначила, що її донька Олександра і син Кирило не покидали Україну, перебувають весь час у Києві і нікуди не виїжджали.

Усі подробиці перша леді не розповіла через безпеку. Вона підкреслила, що часто їздить у закордонні відрядження, але діти ще не покидали Україну.

"Не можу ділитися всіма подробицями через їхню безпеку. Однак ми всі в Україні, в Києві. І якщо я іноді їду у відрядження, то мої діти перебувають тільки в Україні. Іноді на роботі. Решту подробиць теж не можу розповідати", - зізналася Олена.

Також Зеленська підкреслила, що завдяки роботі часто проводить час із чоловіком Володимиром Зеленським, хоча й живуть вони з початку повномасштабної війни окремо.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Олени Зеленської:

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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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