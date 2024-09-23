"Є чудова відмазка": Анна Кошмал оригінально повідомила про свою другу вагітність

Актриса показала, який у неї тепер вигляд.

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Анна Кошмал повідомила про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina/?hl=uk

Українська популярна актриса Анна Кошмал стане мамою вдруге, але вона не уточнила стать дитини і не розповіла, який термін вагітності.

На своїй сторінці в соцмережах Кошмал опублікувала ролик, який зняла разом з українським хореографом Яною Цибульською. На кадрах артистка з'явилася в штанях і сорочці широкого крою, а наприкінці відео погладила свій живіт.

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"Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з'їсти подвійну порцію всього", - написала зірка.

Хто така Анна Кошмал? Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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