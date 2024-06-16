Анна Кошмал показала фотографію з чоловіком і привітала його

Відома українська акторка, яка не афішує свого особистого життя і приховує чоловіка, публічно привітала його з Днем батька і написала слова подяки.

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Анна Кошмал привітала свого чоловіка з Днем батька / Колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Відома українська актриса Анна Кошмал опублікувала сімейне фото, на якому вона з чоловіком і сином.

У своєму Instagram вона поділилася фото, на якому, втім, не видно обличчя чоловіка.

"Спасибі, що дозволив викласти фото з твоїм плечем. Любимо", - жартома сказала актриса.

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З нагоди Дня батька Анна розповіла, який тато її чоловік, і подякувала за турботу.

"Ти зруйнував усі стереотипи про те, що тато - це тобі не мама. Спасибі за всі безсонні ночі, підтримку, казки на ніч для нього, ігри, смачні обіди і вечері, змайстровані халабуди, терпіння, любов і почуття безпеки. Дякую, що ти завжди мама-тато, коли я працюю або втілюю свої дивні ідеї", - із захопленням сказала Анна Кошмал.

Анна Кошмал із сином і чоловіком / Instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал - головні новини про життя актриси:

Раніше Анна Кошмал змінила імідж. Вона поекспериментувала з фільтрами у фоторедакторі. Актриса показала себе з рудим волоссям. Син її впізнав, а от чоловік ні.

Анна Кошмал висловилася і про спілкування зі своєю "сім'єю" путіністів зі "Сватів". Актриса зазначила, що не підтримує жодних стосунків із російськими артистами, які в підсумку підтримали Путіна і повномасштабний напад на Україну.

Крім того, Анна Кошмал розкрила головний секрет свого таємничого шлюбу. За словами актриси, її чоловік сам вирішив, що не повинен бути публічним. Шлюб тримається на гармонії та взаєморозумінні.

Хто така Анна Кошмал? Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

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