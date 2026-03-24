Через страх втратити: Пугачова та Галкін ухвалили термінове рішення

Христина Трохимчук
24 березня 2026, 16:04
Артисти вирішили заздалегідь розпорядитися своїм майном.
Алла Пугачова та Максим Галкін — діти
Алла Пугачова та Максим Галкін — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

  • Алла Пугачова та Максим Галкін переписали майно на дітей
  • Чому вони пішли на цей крок

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які підтримали Україну після початку повномасштабного вторгнення, вирішили розпорядитися своєю нерухомістю в РФ на користь дітей. Про термінове рішення зірок повідомляють російські ЗМІ.

Йдеться про замок у селі Грязь, який Пугачова оцінила в 1 мільярд рублів. Як повідомлялося раніше, Примадонна дуже хотіла позбутися нерухомості в країні-агресорі й навіть приїжджала, щоб зустрітися з потенційними покупцями, але угода так і не відбулася.

відео дня
Максим Галкін, Алла Пугачова
Гаррі та Ліза — діти Алли Пугачової / фото: instagram.com, Максим Галкін

Через те, що Максим Галкін має статус іноагента і не поспішає повертатися до РФ, нерухомість не може перейти у одноосібну власність його дружини. Як повідомляють експерти, піти на радикальні заходи артистам довелося через страх конфіскації будинку російською владою.

Незважаючи на складнощі, Пугачова і Галкін знайшли спосіб убезпечити свою нерухомість від посягань влади країни-агресора і одночасно підтримати власних дітей. Сімейна пара передала у власність Гаррі та Лізі по 1/6 частки власності.

Алла Пугачова — як вона виглядає зараз
Де зараз Алла Пугачова і Максим Галкін / фото: instagram.com, alin.ka_17

Незважаючи на постійні новини про те, що Пугачова ось-ось засумує за РФ і повернеться на батьківщину, сім'я Примадонни чудово почувається за кордоном і не відчуває нестачі. Зараз зіркова родина разом з дітьми оселилася на Кіпрі. Пара переїхала на острів з міркувань безпеки після загострення конфлікту в Ізраїлі. У знаменитостей там є власна елітна нерухомість, де вони планують залишатися, поки дозволяє погода. На літній період сім'я має намір переїхати до Юрмали, щоб змінити спекотний клімат на більш прохолодний.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що Джамала розповіла про розмову з Русланою, яка була здивована поведінкою колеги на посаді музичного продюсера Нацвідбору на Євробачення. Руслана була незадоволена тим, що Джамала безкоштовно розповідає професійні секрети конкурсантам.

Також Дзідзьо розповів про близьку родичку, яка поповнила лави захисників України. За словами виконавця, рішення підписати контракт із ЗСУ було абсолютно усвідомленим і самостійним кроком його племінниці, що зробило її справжньою гордістю родини.

Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти - перші подробиці

"Всіх забрали": в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

Долар з євро різко змінили позиції: новий курс валют на 25 березня

Реклама

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Реклама
Реклама
Реклама
