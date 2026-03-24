Через страх втратити: Пугачова та Галкін ухвалили термінове рішення

Артисти вирішили заздалегідь розпорядитися своїм майном.

Алла Пугачова та Максим Галкін — діти / колаж: Главред

Алла Пугачова та Максим Галкін переписали майно на дітей

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які підтримали Україну після початку повномасштабного вторгнення, вирішили розпорядитися своєю нерухомістю в РФ на користь дітей. Про термінове рішення зірок повідомляють російські ЗМІ.

Йдеться про замок у селі Грязь, який Пугачова оцінила в 1 мільярд рублів. Як повідомлялося раніше, Примадонна дуже хотіла позбутися нерухомості в країні-агресорі й навіть приїжджала, щоб зустрітися з потенційними покупцями, але угода так і не відбулася.

Гаррі та Ліза — діти Алли Пугачової / фото: instagram.com, Максим Галкін

Через те, що Максим Галкін має статус іноагента і не поспішає повертатися до РФ, нерухомість не може перейти у одноосібну власність його дружини. Як повідомляють експерти, піти на радикальні заходи артистам довелося через страх конфіскації будинку російською владою.

Незважаючи на складнощі, Пугачова і Галкін знайшли спосіб убезпечити свою нерухомість від посягань влади країни-агресора і одночасно підтримати власних дітей. Сімейна пара передала у власність Гаррі та Лізі по 1/6 частки власності.

Де зараз Алла Пугачова і Максим Галкін / фото: instagram.com, alin.ka_17

Незважаючи на постійні новини про те, що Пугачова ось-ось засумує за РФ і повернеться на батьківщину, сім'я Примадонни чудово почувається за кордоном і не відчуває нестачі. Зараз зіркова родина разом з дітьми оселилася на Кіпрі. Пара переїхала на острів з міркувань безпеки після загострення конфлікту в Ізраїлі. У знаменитостей там є власна елітна нерухомість, де вони планують залишатися, поки дозволяє погода. На літній період сім'я має намір переїхати до Юрмали, щоб змінити спекотний клімат на більш прохолодний.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Джамала розповіла про розмову з Русланою, яка була здивована поведінкою колеги на посаді музичного продюсера Нацвідбору на Євробачення. Руслана була незадоволена тим, що Джамала безкоштовно розповідає професійні секрети конкурсантам.

Також Дзідзьо розповів про близьку родичку, яка поповнила лави захисників України. За словами виконавця, рішення підписати контракт із ЗСУ було абсолютно усвідомленим і самостійним кроком його племінниці, що зробило її справжньою гордістю родини.

Вас може зацікавити:

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

