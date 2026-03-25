Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

Анна Підгорна
25 березня 2026, 23:05
Хто є головними конкурентами України на конкурсі.
Євробачення-2026, Leleka
Євробачення-2026 прогноз букмекерів — хто переможе на Євробаченні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/leleka_music

Коротко:

  • Україна утримує свої позиції на Євробаченні
  • П'ятірка лідерів конкурсу змінилася

12, 14 та 16 травня відбудеться міжнародний музичний конкурс Євробачення. Цього року він відзначає ювілей — 70 років. Круглу дату Євробачення та єврофани святкуватимуть у Відні, Австрія.

Абсолютним лідером конкурсу вже півтора місяця є Фінляндія. Букмекери оцінюють шанси на перемогу дуету Лінди Лампеніус і Піта Паркконена у 28%. На другому, третьому та четвертому місцях опинилися Франція, Данія та Греція. У топ-5 також прорвалася Австралія, витіснивши при цьому Швецію.

відео дня

Україна вже другий тиждень поспіль зберігає дев'яте місце в десятці потенційних лідерів Євробачення-2026. Нашими головними конкурентами на конкурсі залишаються Італія та Кіпр.

Прогноз щодо Євробачення-2026
Євробачення-2026 прогноз букмекерів — хто переможе на Євробаченні / фото: eurovisionworld.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
23:07Світ
23:06Україна
21:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена Зеленська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти