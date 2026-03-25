Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

Коротко:
- Україна утримує свої позиції на Євробаченні
- П'ятірка лідерів конкурсу змінилася
12, 14 та 16 травня відбудеться міжнародний музичний конкурс Євробачення. Цього року він відзначає ювілей — 70 років. Круглу дату Євробачення та єврофани святкуватимуть у Відні, Австрія.
Абсолютним лідером конкурсу вже півтора місяця є Фінляндія. Букмекери оцінюють шанси на перемогу дуету Лінди Лампеніус і Піта Паркконена у 28%. На другому, третьому та четвертому місцях опинилися Франція, Данія та Греція. У топ-5 також прорвалася Австралія, витіснивши при цьому Швецію.
Україна вже другий тиждень поспіль зберігає дев'яте місце в десятці потенційних лідерів Євробачення-2026. Нашими головними конкурентами на конкурсі залишаються Італія та Кіпр.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред