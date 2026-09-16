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"Швидку викликали": Бужинська зізналася, як довела Повалій

Христина Трохимчук
16 вересня 2026, 10:52
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Співачка згадала закулісні конфлікти з колишніми колегами.
Для Таїсії Повалій викликали швидку
Для Таїсії Повалій викликали швидку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій, Катерина Бужинська

Ви дізнаєтеся:

  • Який хіт Таїсії Повалій виконувала Катерина Бужинська
  • Що зруйнувало дружбу артисток

Українська співачка Катерина Бужинська поділилася відвертими спогадами про перші кроки в шоу-бізнесі. Артистка розповіла BLIK.ua, як на її кар'єрний злет відреагувала Таїсія Повалій, чию пісню вона виконала на конкурсі.

Виконавиця розповіла, що її кар’єрний злет розпочався 1994 року з участі в конкурсі "Ранкова зірка" у Москві. Це був продуманий хід продюсера для завоювання багатомільйонної аудиторії, однак виступати в столиці РФ було вирішено виключно українською мовою. Для конкурсу Бужинська обрала складну вокальну композицію "Востаннє" з репертуару Таїсії Повалій. Оскільки родини артисток тоді були близькими друзями, Повалій особисто дозволила молодій виконавиці взяти її пісню.

відео дня
Катерина Бужинська
Катерина Бужинська - інтерв’ю / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Фурор був настільки потужним, що після повернення в Україну Бужинську на вокзалі зустрічала знімальна група телеканалу УТ-2, яка зняла про неї цілу програму. Успіх на конкурсі визначив стрімкий темп: за три роки співачка перемогла у 12 естрадних конкурсах і завоювала п’ять Гран-прі на міжнародних фестивалях.

Дружні стосунки з Таїсією Повалій та її чоловіком-продюсером Ігорем Ліхутою закінчилися, коли Бужинська стала становити реальну загрозу як конкурентка. Переломний момент стався у 1999 році на премії "Людина року", де Катерина отримала статуетку в номінації "Юний талант".

"За лаштунками шепотілися, що Повалій так важко переживала той мій шалений успіх, що їй навіть швидку викликали", - згадала Бужинська.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій зараз живе в РФ / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Остаточний розрив стався у 2011 році через російську кар’єру. Популярний на той час співак Стас Михайлов приїхав до України, щоб записати дуети з Таїсією Повалій і Катериною Бужинською. Бужинська записала з ним пісню "Королева натхнення" і готувалася до зйомок кліпу в Одесі, однак відео так і не вийшло. Як пізніше з'ясувала співачка, за скасуванням зйомок стояв саме Ігор Ліхута, який злякався появи молодої конкурентки на зовнішньому ринку.

"Мені передали його слова: „Навіщо нам молода конкурентка? Її в Москві не буде"", - підсумувала артистка.

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Настя Каменських прокоментувала скандал навколо інтерв’ю з Потапом російській журналістці Катерині Гордєєвій. Співачка записала відео в Instagram про хейт і зробила нову неоднозначну заяву.

Також Ольга Сумська змінила імідж за допомогою зіркового візажиста Єгора Андрюшина. Актриса приміряла коротку чорну перуку з каре та макіяж з акцентом на очі, перетворившись на фатальну брюнетку. Шанувальники помітили схожість артистки з Софією Ротару.

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Про персону: Катерина Бужинська

Катерина Бужинська - українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов’янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.

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