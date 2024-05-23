Маша Єфросиніна сміливо показала свою фігуру і жорстко відповіла хейтерам

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка є улюбленим об'єктом хейтерів, вирішила "підлити масла у вогонь" і дати черговий привід для охочих поділитися своєю "цінною думкою".
На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала як переодягається в спортивну форму і розповідає про те, як ставиться до свого тіла.
За словами Єфросиніної, вона дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.
"Нарешті я, своєю працею, довгим шляхом, роботою з фахівцями, досягла того вигляду, який подобається мені", - каже вона.
За словами ведучої, вона нарешті перестала переживати про те, чи відповідає вона чиїмось стандартам.
Маша Єфросиніна - новини зараз:
Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловій було "занадто емоційним".
А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає в нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".
Вас також може зацікавити:
- "Мені дуже боляче": Єфросиніна розкрила деталі спілкування з "російською" сестрою
- "У любові до росіянина": Маша Єфросиніна чітко показала свою позицію
- "Моя Нана": Єфросиніна зворушливо зустріла дорослу доньку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред