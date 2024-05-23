Маша Єфросиніна сміливо показала свою фігуру і жорстко відповіла хейтерам

Маша Єфросиніна може похвалитися своїми досягненнями.

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Маша Єфросиніна зробила бодіпозитивне зізнання / Колаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка є улюбленим об'єктом хейтерів, вирішила "підлити масла у вогонь" і дати черговий привід для охочих поділитися своєю "цінною думкою".

На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала як переодягається в спортивну форму і розповідає про те, як ставиться до свого тіла.

За словами Єфросиніної, вона дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

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Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скріншот Instagram/masharfrosinina

Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скриншот Instagram/masharfrosinina

"Нарешті я, своєю працею, довгим шляхом, роботою з фахівцями, досягла того вигляду, який подобається мені", - каже вона.

Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скриншот Instagram/masharfrosinina

Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скриншот Instagram/masharfrosinina

За словами ведучої, вона нарешті перестала переживати про те, чи відповідає вона чиїмось стандартам.

Маша Єфросиніна - новини зараз:

Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловій було "занадто емоційним".

А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає в нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".

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