УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Маша Єфросиніна сміливо показала свою фігуру і жорстко відповіла хейтерам

Олена Кюпелі
23 травня 2024, 14:36
506
Маша Єфросиніна може похвалитися своїми досягненнями.
Маша Єфросиніна зробила бодіпозитивне зізнання
Маша Єфросиніна зробила бодіпозитивне зізнання / Колаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка є улюбленим об'єктом хейтерів, вирішила "підлити масла у вогонь" і дати черговий привід для охочих поділитися своєю "цінною думкою".

На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала як переодягається в спортивну форму і розповідає про те, як ставиться до свого тіла.

За словами Єфросиніної, вона дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

відео дня
Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд
Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скріншот Instagram/masharfrosinina
Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд
Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скриншот Instagram/masharfrosinina

"Нарешті я, своєю працею, довгим шляхом, роботою з фахівцями, досягла того вигляду, який подобається мені", - каже вона.

Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд
Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скриншот Instagram/masharfrosinina
Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд
Маша Єфросиніна прокоментувала свій зовнішній вигляд / Скриншот Instagram/masharfrosinina

За словами ведучої, вона нарешті перестала переживати про те, чи відповідає вона чиїмось стандартам.

Маша Єфросиніна - новини зараз:

Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловій було "занадто емоційним".

А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає в нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Маша Єфросиніна новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

15:23 Світ
За Тайвань не заступиться ніхто

За Тайвань не заступиться ніхто

15:19 Погляди
У Криму знищили останнього носія "Калібрів": розвідка Британії назвала наслідки

У Криму знищили останнього носія "Калібрів": розвідка Британії назвала наслідки

14:37 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Спасибі, росіяни : Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву 73988

"Спасибі, росіяни": Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву

Лікування не допомагає: зрадниця Наташа Корольова показала Тарзана в неадекваті 59299

Лікування не допомагає: зрадниця Наташа Корольова показала Тарзана в неадекваті

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа 9133

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа

Так рано пішла : померла сестра Жанни Фріске - причина 7508

"Так рано пішла": померла сестра Жанни Фріске - причина

Останні новини

15:37

Реанімація, півгодини зупинки серця: 58-річний Віктор Павлік переніс операцію

15:30

Нікого не присоромлюю, "але": Кулеба звернувся до союзників після нової атаки РФ

15:27

Дженніфер Лопес жорстко відповіла репортерові за незручне запитанняВідео

15:23

"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

15:19

За Тайвань не заступиться ніхтоПогляд

Путін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – ЕйдманПутін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – Ейдман
14:37

У Криму знищили останнього носія "Калібрів": розвідка Британії назвала наслідки

14:36

Маша Єфросиніна сміливо показала свою фігуру і жорстко відповіла хейтерам

14:23

На Харкові не зупиняться: військовий розповів, скільки триватиме наступ ворога

14:21

В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди

Реклама
14:20

Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ: ЗМІ назвали дату початку війни

14:05

Місячний календар на червень 2024: найкращі дні для поїздок і лікування

13:51

Відома співачка на тлі чуток про важку залежність зробила важливе зізнання

13:39

"Не наступ на Харків": в ГУР назвали справжню ціль операції РФ на Харківщині

13:29

Кого може затримати поліція та відправити до ТЦК: пояснення юриста

13:19

ЗСУ під Куп'янськом посилюють оборону: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

13:10

1+1 media анонсує міжнародну онлайн-конференцію з медіаграмотності: реєстрацію відкрито

13:08

"Надзвичайно жорстока атака": РФ атакувала Харківщину 15 ракетами - ЗеленськийФото

12:26

Відомий російський артист-путініст образив Пугачову і Галкіна - що трапилося

12:18

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька

12:14

Операція "Майдан-3" та падіння Іл-76: в розвідці розкрили плани РФ на липень

Реклама
12:07

У РФ затримали заступника Герасимова: його підозрюють в отриманні великого хабара

12:00

Ганьба чи справедливість: чим для України небезпечний скандал з МКС і до чого тут РФ

11:59

Ейдман розкрив, заради чого насправді в Україні загинуло півмільйона росіян

11:57

Злетить чи втримається на рівні 40 гривень: курс долара на червень – прогноз

11:38

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа

11:34

Не через мільйонні втрати у війні: Ейдман назвав умову масштабного бунту в Росії

11:20

Брітні Спірз зізналася у важкому захворюванні

11:05

Ворог може завдати удару по Києву: Жданов попередив про небезпеку 26 травня

11:05

Місячний посівний календар на червень 2024: що посадити влітку

11:01

Наступний прорив ЗСУ буде там: експерт розповів, коли чекати хороших новин

10:53

Китайський гороскоп на завтра 24 травня: Зміям - важкі часи, Бикам - небезпека

10:49

У Харкові пролунало понад десять вибухів: 5 людей загинули, 9 - поранено

10:43

Висока активність ДРГ на Сумщині: прикордонники оцінили загрозу наступу РФ

10:08

Торт родом із СРСР "Бите скло" нагадає вам дитинство - новий рецептВідео

10:03

Блінкен тисне на Байдена через Україну: у NYT дізналися, чого домагається держсекретар

09:58

Церковне свято 24 травня: що категорично заборонено робити у цей день

09:53

Передача Китаєм летальної зброї до РФ: в США відреагували на заяву Британії

09:35

У США поки не знають, чи приїде Байден на саміт миру до Швейцарії

09:23

"Мені боляче": путініст Кіркоров відправив свою фаворитку-ескортницю "під ніж"

09:20

Гороскоп на завтра 24 травня: Стрільці - вас потребуватимуть, Близнюкам - вир подій

Реклама
08:57

Росія намагається змінити кордон Балтійського моря: у Bloomberg розкрили загрози

08:39

Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною - Politico

08:10

Хто може стати новим президентом Ірану і що нам чекати?Погляд

08:07

Молодуха старого Петросяна схвилювала фанатів фотографією доньки - деталі

07:59

Наступ РФ на Харківщині: аналітики розкрили, чому росіяни пришвидшили темп

07:28

Блінкен відповів, чи можна Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю

07:26

Чим можна відмити скло в душовій кабіні: лайфхак, якому багато хто зрадієВідео

06:51

Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст - DeepState

06:35

Як усунути протікання води з бачка до унітазу: найефективніший спосіб

06:10

Навіщо Путін знову вирішив тряхнуты ядерними мудямиПогляд

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти