Єфросиніна vs Остапчук: селебріті одягнули однакові кофтинки

І Маша Єфросиніна, і Катерина Остапчук люблять українські бренди, а також у них збігається смак на одяг.

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Остапчук і Єфросиніна похвалилися однаковими луками / Колаж Главред, фото Instagram/pokatya, mashaefrosinina

Українські селебріті люблять одягатися стильно й активно купують в українських дизайнерів.

Таким прикладом є телеведуча Маша Єфросиніна та дружина телеведучого Володимира Остапчука - Катерина Остапчук. Вони обидві нещодавно з'явилися в топах від українського бренду, яким володіє Катерина Сільченко.

Жінки вигуляли образ разом із синіми джинсами. До слова, джинси також були дуже схожі між собою. Своїми луками вони обидві поділилися на особистих сторінках в Instagram.

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Маша Єфросиніна в жовтому топі від Сільченко / Скришнот Instagram/mashaefrosinina

Топ сидить приблизно однаково і на ведучій, і на дружині Остапчука. Але є одне але: Остапчук вагітна, тому незабаром їй доведеться відкласти топ на майбутнє.

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

Катерина Остапчук вигуляла топ, як у Єфросиніної. Або навпаки / Скріншот Instagram/poka_tya

/ инфографика: Главред

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Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву у стосунках.

А також Маща Єфросиніна заявила, що дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

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