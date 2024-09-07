Квартира Єфросиніної постраждала від російської атаки: "Злякалася до нудоти"

У ніч на 7 вересня весь Київ не спав через російську атаку безпілотниками. На щастя, обійшлося без жертв, але гучні вибухи не на жарт перелякали українську ведучу і громадську діячку Машу Єфросиніну та її 10-річного сина Олександра.
У своєму блозі в Instagram Єфросиніна розповіла, що її будинок опинився в епіцентрі вибухів. Через це на стелі квартири утворилася велика тріщина.
Однак ця неприємність померкла порівняно з тим, як злякалася і сама Маша, і її дитина. Їм довелося на деякий час змінити обстановку, щоб заспокоїти нерви і відволіктися від нічного обстрілу.
"Сьогодні від вибухів в нас пішла тріщина по стелі. У Сашка був сильний панічний приступ - я не знала, як його заспокоїти, бо сама злякалася до пекучої нудоти. Я знаю, що ці гнійні тварюки добиваються того, щоб ми зламалися. І, чесно, я тримаюся зі всіх своїх існуючих та неіснуючих сил. Тримаюся на якійсь штучній мрії, вірі та словах самозаспокоєння, які проговорюю собі, як мантру", - зізналася Маша Єфросиніна.
Хто така Маша Єфросиніна?
Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаЅтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "НВ". З 2018 року - почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.
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Також стало відомо, що згорів заміський будинок відомої української ведучої Даші Малахової. Вона показала, на що вогонь перетворив її майно, відновити яке буде дуже складно.
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