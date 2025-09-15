Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

Після себе Джорджо Армані залишив вельми чіткі вказівки про долю бізнесу, який він створював усе життя.

Джорджо Армані помер - що Армані заповів спадкоємцям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Які статки залишив Джорджо Армані спадкоємцям

Яка доля чекає на модний дім Giorgio Armani

Італійський дизайнер і засновник однойменного бренду Джорджо Армані помер 4 вересня 2025 року. Йому був 91 рік.

Проблеми модельєра зі здоров'ям не набували розголосу до самої його смерті, проте в червні 2025 року, на Тижні моди в Мілані, почали з'являтися чутки про те, що Армані нездоровий - він уперше не був присутнім особисто на презентації своєї власної колекції. У відкритих джерелах причинами смерті Армані називають тривалу хворобу і печінкову недостатність.

Джорджо Армані поховали 8 вересня в сімейній усипальниці в Рівалта-ді-Гаццола, П'яченца, Італія. Через тиждень пресі стали відомі деталі заповіту дизайнера. На момент смерті його статки оцінювалися в 12 млрд доларів.

У 2016 Армані створив іменний фонд, під керівництвом якого опинилася його компанія - модний будинок, єдиним акціонером і виконавчим директором якого був сам Джорджо. У своїй останній волі він вказав, що його фонду буде завжди і за будь-яких обставин належати не менше 30% його модної імперії. Що ж стосується решти сімдесяти, то тут Армані надав спадкоємцям вибір: або вперше виставити акції на відкриту біржу, або поступово продавати компаніям, які були комерційними партнерами модного дому. У пріоритеті LVMH, L'Oréal і EssilorLuxottica, повідомляє The Guardian.

Прямими спадкоємцями Джорджо Армані вважаються члени його сім'ї та партнер Лео Делл'Орко. Вони входитимуть до ради директорів фонду, і братимуть участь в ухваленні короткострокових і довгострокових рішень, які стосуються компанії.

Про персону: Джорджіо Армані Джорджо Армані (італ. Giorgio Armani; 11 липня 1934, П'яченца - 4 вересня 2025, Мілан) - італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів, глава будинку моди Giorgio Armani, повідомляє Вікіпедія. 3 липня 2008 року Армані був нагороджений державною нагородою Франції - орденом Почесного легіону. Нагороду модельєру вручив президент Франції Ніколя Саркозі. З 2002 року Армані був Послом Доброї Волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН.

