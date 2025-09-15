Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

Анна Підгорна
15 вересня 2025, 01:30
12
Після себе Джорджо Армані залишив вельми чіткі вказівки про долю бізнесу, який він створював усе життя.
Джорджіо Армані
Джорджо Армані помер - що Армані заповів спадкоємцям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

  • Які статки залишив Джорджо Армані спадкоємцям
  • Яка доля чекає на модний дім Giorgio Armani

Італійський дизайнер і засновник однойменного бренду Джорджо Армані помер 4 вересня 2025 року. Йому був 91 рік.

Проблеми модельєра зі здоров'ям не набували розголосу до самої його смерті, проте в червні 2025 року, на Тижні моди в Мілані, почали з'являтися чутки про те, що Армані нездоровий - він уперше не був присутнім особисто на презентації своєї власної колекції. У відкритих джерелах причинами смерті Армані називають тривалу хворобу і печінкову недостатність.

відео дня

Джорджо Армані поховали 8 вересня в сімейній усипальниці в Рівалта-ді-Гаццола, П'яченца, Італія. Через тиждень пресі стали відомі деталі заповіту дизайнера. На момент смерті його статки оцінювалися в 12 млрд доларів.

У 2016 Армані створив іменний фонд, під керівництвом якого опинилася його компанія - модний будинок, єдиним акціонером і виконавчим директором якого був сам Джорджо. У своїй останній волі він вказав, що його фонду буде завжди і за будь-яких обставин належати не менше 30% його модної імперії. Що ж стосується решти сімдесяти, то тут Армані надав спадкоємцям вибір: або вперше виставити акції на відкриту біржу, або поступово продавати компаніям, які були комерційними партнерами модного дому. У пріоритеті LVMH, L'Oréal і EssilorLuxottica, повідомляє The Guardian.

Прямими спадкоємцями Джорджо Армані вважаються члени його сім'ї та партнер Лео Делл'Орко. Вони входитимуть до ради директорів фонду, і братимуть участь в ухваленні короткострокових і довгострокових рішень, які стосуються компанії.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що колишня дівчина Брукліна Бекхема, американська акторка Хлоя Грейс Морец, одружилася зі своєю подругою, моделлю Кейт Гаррісон.

Також стало відомо, що у "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади. Актор розкрив труднощі, з якими йому доводиться стикатися під час роботи.

Читайте також:

Про персону: Джорджіо Армані

Джорджо Армані (італ. Giorgio Armani; 11 липня 1934, П'яченца - 4 вересня 2025, Мілан) - італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів, глава будинку моди Giorgio Armani, повідомляє Вікіпедія.

3 липня 2008 року Армані був нагороджений державною нагородою Франції - орденом Почесного легіону. Нагороду модельєру вручив президент Франції Ніколя Саркозі. З 2002 року Армані був Послом Доброї Волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Джорджо Армані
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

01:53Війна
Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

01:00Війна
Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

23:47Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

Останні новини

02:30

Китай готується до підкорення Місяця: що відомо про пілотовану місію

01:53

"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

01:30

Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

01:00

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

14 вересня, неділя
23:50

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
23:47

Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

23:45

Шахеди масово атакують Україну, є загроза ракетних ударів

22:52

Правда про заправку: експерт розвінчав головний міф, у який вірять водії

22:33

"Давно настав час": соратник Трампа назвав умову нових санкцій проти РФ

Реклама
22:26

"Ого, змінилася!": у Мережі обговорюють новий образ Христини Соловій

21:45

"Є хороші результати": Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті

21:21

Святослав Вакарчук хрестив первістка: кого покликав у хрещені

21:13

Один на кордоні: Статкевич як символ білоруської незламностіПогляд

20:58

Удар по режиму Путіна у 500%: у США вигадали, як обійти Трампа і запровадити санкції

20:50

Футболіста київського клубу вмовляють покинути Україну: про що йдеться

19:43

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:39

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:27

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

19:24

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під КиєвомФото

19:15

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанніВідео

Реклама
18:46

"Золоті дні": коли за місячним календарем найкраще садити озимий часник восениВідео

18:24

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

18:23

Кадри Іскандерів у Калінінграді: у Держприкордонслужбі зробили заяву

17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

16:01

Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

15:59

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

15:56

В Росії "злили" таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ

15:26

ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

15:14

Трамп відмовляється від санкцій проти Росії: у NYT назвали головну причину

15:04

Красиві, але небезпечні: дерева, які швидко перетворюють подвір'я на кошмарВідео

14:36

Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо автоВідео

14:35

Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

14:29

"Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

14:16

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

13:56

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

13:54

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

13:53

Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

13:38

Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

Реклама
13:25

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

12:57

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

12:54

"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

12:50

Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

12:43

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

12:29

РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

12:15

Не багатополярність, а двополярність: нова стратегія КитаюПогляд

12:12

Популярний український репер уперше одружився - деталі

11:59

В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

11:55

Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти