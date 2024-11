Вона схиблена: Вікторія Бекхем показала заборонене хобі 13-річної доньки

Дочка Вікторії Бекхем обожнює робити макіяж і навіть контуринг.

Гарпер Бекхем поки не дозволяють фарбуватися / Колаж Главред, фото Tiktok/victoriabeckham

Незважаючи на колишнє несхвалення батьків, 13-річна дочка Вікторії Бекхем Гарпер пробує себе у світі б'юті-блогера.

Дочка стильної Вікторії Бекхем вийшла в TikTok, щоб продемонструвати підлітковий догляд за собою перед церемонією вручення премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024, де, як пише Page Six, Гарпер вручила своїй матері нагороду.

Звісно, гламурний процес Гарпер містив продукти від косметичного бренду матері, запущеного 2019 року.

Тримаючи завиті вії та рум'яні щоки, Гарпер спочатку використовувала олівець для губ. Вона професійно підвела губи засобом, а потім акуратно розтушувала його пензлем.

Хто така Вікторія Бекхем? Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

Мама Вікторія раніше зізналася в інтерв'ю, що Гарпер "схиблена" на макіяжі, незважаючи на те, що їй заборонено носити його поза домом.

"Вона вже досить давно може робити повний макіяж обличчя і контуринг", - сказала мама чотирьох дітей. "У неї добре виходить робити це дуже природно. Похід у магазин косметики - її улюблена розвага після школи. Якщо вона добре складе тест, я відведу її туди - це її улюблене заняття. Вона схиблена", - повідомила вона.

Британські таблоїди повідомляють, що вартість тільки продуктів для губ - блиску й олівця - склала понад 50 фунтів стерлінгів (близько 3 тисяч гривень).

